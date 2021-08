Makabryczne sceny na lotnisku Chopina. „Stałem 1.5h żeby mi sprawdzili paszport covidowy (…) starsi mdleją, dzieci płaczą” [VIDEO]

Na Twitterze posła Konfederacji Roberta Winnickiego pojawiło się nagranie z Lotniska Chopina. Widać na nim tłum ludzi, którzy czekają na sprawdzenie paszportu covidowego.

Robert Winnicki na swoim profilu umieścił krótkie nagranie z Lotniska Chopina w Warszawie. Widać na nim tłum pasażerów, którzy czekają na swoją kolej do weryfikacji paszportów covidowych.

Polityk Konfederacji załączył też opis, wyjaśniający, co dzieje się na nagraniu. „Informacja z lotniska Chopina z załącznikiem: «Stałem 1.5h żeby mi sprawdzili paszport covidowy. Sprawdzają trzy osoby ze Straży Granicznej, 900 ludzi stłoczonych, starsi mdleją, dzieci płaczą. W kraju wylotu mieliśmy już sprawdzane…»” – przekazał na Twitterze Winnicki.

Dopytywał też Straż Graniczną, „co tam się wyprawia?”.

Informacja z lotniska Chopina z załącznikiem: „Stałem 1.5h żeby mi sprawdzili paszport covidowy. Sprawdzają trzy osoby ze Straży Granicznej, 900 ludzi stłoczonych, starsi mdleją, dzieci płaczą. W kraju wylotu mieliśmy już sprawdzane…” Co tam się wyprawia @Straz_Graniczna? pic.twitter.com/5TF3LZXSts — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) August 13, 2021

MZ: Szczep się! Tylko w ten sposób unikniesz kwarantanny

Na stronie Ministerstwa Zdrowia w sekcji „Informacje dla podróżujących” znajdziemy m.in. apel MSZ o „unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne”.

„Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Jeżeli zdecydujesz się na wyjazd – pamiętaj, aby się koniecznie zaszczepić! Tylko w ten sposób unikniesz kwarantanny wjazdowej, niezależnie czy wracasz z UE, czy spoza Strefy Schengen” – czytamy.

Kwarantanna po powrocie z UE/Schengen

Jednolite zasady odbywania kwarantanny po powrocie do Polski obowiązują w przypadku podróży z państw UE oraz państw nienależących do Unii Europejskiej, ale należących do strefy Schengen.

„Przy wjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, która może ulec skróceniu po wykonaniu testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) nie później niż 48h od przekroczenia granicy (patrz pkt. C. Zasady odbywania kwarantanny granicznej).

Ponadto zwolnione z kwarantanny są:

osoby posiadające negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przekroczeniem granicy. Wynik testu musi być w języku polskim albo w języku angielskim. Rodzaj testu, który należy wykonać w celu zwolnienia z kwarantanny: PCR lub antygenowy. Testy nie są finansowane ze środków publicznych. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni. W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjątek stanowi szczepionka Janssen (Johnson & Johnson), która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona),

Zaświadczenie o wykonaniu tego szczepienia wystawione musi być w języku polskim albo w języku angielskim.

osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni. W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjątek stanowi szczepionka Janssen (Johnson & Johnson), która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona), Zaświadczenie o wykonaniu tego szczepienia wystawione musi być w języku polskim albo w języku angielskim. osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Poświadczenie szczepienia, ujemnego wyniku testu lub odbycia hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 (ozdrowieńcy) może mieć postać Cyfrowego Certyfikatu UE w postaci elektronicznej lub papierowego wydruku.

Dzieci do ukończenia 12. roku są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych, lub posiadającymi negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.

Ponadto z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są wybrane kategorie osób wskazane w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii np. wybrane grupy zawodowe takie jak dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy transportu międzynarodowego. Pełen wykaz osób zwolnionych z obowiązku kwarantanny wjazdowej jest dostępny w rozporządzeniu, wersja ujednolicona rozporządzenia jest publikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji” – czytamy.

Kwarantanna po przyjeździe spoza UE/Schengen

Inaczej jest w przypadku osób powracających spoza UE i strefy Schengen.

„Podróżujący, którzy nie posiadają zwolnienia z kwarantanny wynikającego z zaszczepienia, negatywnego testu lub bycia ozdrowieńcem, kierowani są na 10-dniową kwarantannę. W odróżnieniu od osób przybywających z obszaru Unii Europejskiej/strefy Schengen nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny bezpośrednio na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Rodzaj testu, który należy wykonać w celu zwolnienia z kwarantanny tp test molekularny RT-PCR lub antygenowy. Testy nie są finansowane ze środków publicznych. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego” – napisano.

„Z kwarantanny zwolnione są:

osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson).

Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni. W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjątek stanowi szczepionka Janssen (Johnson & Johnson), która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona),

Zaświadczenie o wykonaniu tego szczepienia wystawione musi być w języku polskim albo w języku angielskim,

osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS CoV 2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski.

Poświadczenie szczepienia lub odbycia hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 (ozdrowieńcy) może mieć postać Cyfrowego Certyfikatu UE w postaci elektronicznej lub papierowego wydruku.

Dzieci do ukończenia 12 roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Ponadto z obowiązku odbycia kwarantanny związane są inne określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ponadto zwolnieniu od obowiązku kwarantanny podlegają osoby, które po przylocie przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny” – wyjaśniono.

Kwarantanna graniczna

„C. Zasady odbywania kwarantanny granicznej

Osoby przekraczające granicę, które nie spełniają ww. przesłanek bycia zwolnionymi z kwarantanny wjazdowej są obowiązane zgłosić do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii następujące dane:

imię i nazwisko;

numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;

dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Kwarantanna wjazdowa może być skrócona odpowiednio na podstawie negatywnego wyniku testu molekularnego (RT-PCR) lub antygenowego uzyskanego odpowiednio:

do 48 godzin od przekroczenia granicy dla podróżnych przybywających do Polski z państw Unii Europejskiej/ ze strefy Schengen

po 7 dniach od przekroczenia granicy dla podróżnych przybywających do Polski spoza państw Unii Europejskiej/ spoza strefy Schengen” – dodano.

Źródła: Twitter/MZ