Nie ma przypadków. „The Wall Street Journal” n-ty raz pisze o „polskich obozach zagłady”

Konsul generalny Rzeczypospolitej w Nowym Jorku Adrian Kubicki zwrócił się do redakcji WSJ z prośbą o sprostowanie zniekształcającego historię sformułowania. To już jednak plaga i zdaje się, że weszliśmy w czasy, w których oderwani od narodowości naziści kojarzą się niedokształconym lub wyjątkowo perfidnym redaktorom właśnie z Polakami.

W internetowym wydaniu „The Wall Street Journal” z 12 sierpnia pisano o filmie dokumentalnym pt. „The Meaning of Hitler”. Gazeta napisała, że produkcja ukazuje, w jaki sposób przywódca III Rzeszy wykorzystał chaos i poczucie bycia ofiarą, budując pewną strategię, stosowaną do dziś dzień przez demagogów.

„W filmie dokumentalnym występuje legion naukowców, autorów, lekarzy, łowców nazistów (Beate i Serge Klarsfeld), a nawet zaprzeczający istnieniu Holokaustu David Irving, który oprowadza grupy wycieczkowe po byłych polskich obozach zagłady i tłumaczy, że Żydzi ginęli, bo nie mogli przeżyć wysiłku łączącego się z pracą fizyczną” – opisał film portal WSJ.

Konsul generalny Adrian Kubicki napisał do redakcji w mediach społecznościowych, że „brak precyzji i wrażliwości w przedstawianiu faktów historycznych prowadzi do zniekształcania historii. Nie polskie, lecz niemieckie obozy śmierci. Kropka. Proszę to skorygować, mając na uwadze miliony tam zabitych”.

Kubicki zwrócił uwagę, że tekst paradoksalnie przestrzega przed trywializowaniem historii, a zarazem dopuszcza się tego.

W 2010 r. ta sama gazeta „Wall Street Journal” wprowadziła do instrukcji dla dziennikarzy wpis informujący, że „nie było polskich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, a Auschwitz i inne obozy na terenach Polski były prowadzone przez niemieckich nazistów”.

Jak zwykle będą się tłumaczyć, że chodziło tylko o „geografię”… Coraz trudniej jednak wierzyć w przypadki.

Źródło: Polsat News/ DoRzeczy.pl/ PCH24