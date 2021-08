Kpina z polskich pacjentów i nowe, niebezpieczne mechanizmy. Konfederacja o ustawie 1449 [VIDEO]

Ten projekt to koń trojański. Przemyca kilka niebezpiecznych mechanizmów i wprowadza policję sanitarną – ostrzega Konfederacja przed ustawą 1449. I apeluje o dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (druk 1449).

Niebawem odbędzie się jej pierwsze czytanie w Sejmie.

W nowelizacji znalazł się m.in. zapis o odszkodowaniach finansowych za Niepożądane Odczyny Poszczepienne (NOP).

Ogromne możliwości śledzenia Polaków otrzyma także Sanepid – urzędnicy będą mogli wlepiać drastyczne kary, sięgające nawet 30 tysięcy złotych za… nieudzielenie instytucji odpowiedzi na pytanie lub podanie nieprawdziwej informacji.

Ustawa 1449. „To kpina i żart z polskich pacjentów”

Po zapoznaniu się ze szczegółami nowelizacji ustawy ,potocznie nazywanej 1449, Konfederacja na konferencji prasowej przedstawiła swoje zdanie na jej temat.

– Ustawa 1449 to kpina i żart z polskich pacjentów, którzy zostaną poszkodowani przez NOP. Projekt przedstawiony przez rząd nie przewiduje możliwości odszkodowań za zgon, czyli najgorszą konsekwencję NOP. Wyklucza też odszkodowania dla osób, u których w dniu hospitalizacji wykryto pozytywny test na COVID-19. Z kolei limit odszkodowań de facto uniemożliwia pokrycie kosztów rehabilitacji za NOP – mówił mecenas Jakub Kalus.

– Ten projekt to także koń trojański. Przemyca kilka niebezpiecznych mechanizmów. Wprowadza policję sanitarną, która będzie karać za brak donosu na osoby, z którymi się spotkaliśmy. Wprowadza on szczepienia przez osoby niemające wykształcenia medycznego! Już nie tylko felczer ukraiński, już nie tylko higienistka szkolna, ale także studenci III roku pielęgniarstwa będą nas szczepili – kontynuował Kalus.

Ustawa 1449. Świadczenie nie przysługuje, jeśli hospitalizacja miała przyczynę SARS-CoV-2

Mecenas Jacek Wilk mówił, że tzw. ustawa 1449 „od początku do końca skonstruowana jest w sposób kuriozalny”.

– Jej założenie jest takie, aby jak najmniej osób dostało jak najmniejsze rekompensaty z tytułu NOP. (…) Kryteria są takie, że jeśli ktoś trafi do szpitala w ciężkim stanie, ale hospitalizowany będzie krócej niż 14 dni, to rekompensata nie przysługuje. Górna granica odszkodowania to 100 tys. zł – i koniec. Nie ma mowy np. o zadośćuczynieniu, o naprawieniu szkody i zwrocie utraconych korzyści. Nie ma mowy o rencie, a przecież zdarza się – mowa o innych szczepieniach, ale w przypadku szczepień przeciw COVID-19 będzie tak samo – że osoba, która doznała NOP przez długie lata, a może i do końca życia, będzie wymagała leczenia, rehabilitacji – wyliczał Wilk.

I zacytował – jego zdaniem – najbardziej zdumiewający fragment ustawy 1449. – Świadczenie nie przysługuje, jeśli hospitalizacja miała przyczynę SARS-CoV-2.

– Zastanawialiśmy się, jaka jest tego przyczyna i… nie potrafimy rozstrzygnąć tego dylematu. Z jednej strony rząd zachęca, zmusza wręcz do szczepień, a z drugiej strony zarażenie się np. w punkcie szczepień albo tuż po szczepieniu będzie skutkować tym, że ewentualna rekompensata z tytułu NOP nie będzie przysługiwała – mówił Wilk.

Ustawa 1449. Media głównego nurtu milczą

Krzysztof Bosak był zdziwiony, że ustawa 1449 nie budzi zainteresowania mediów głównego nurtu. – Zachęcamy wiodące telewizje, portale, prasę do tego, aby przybliżyły społeczeństwu to, co szykuje rząd – zaapelował.

– Zespół naszych prawników przejrzał te paragrafy. Niestety, napawają wielkim niepokojem. Przede wszystkim dlatego, że są w drastycznej kolizji z oficjalną propagandą rządową – mówił poseł Konfederacji.

Bosak zacytował niektóre zapisy ustawy 1449. Mowa tam m.in. o 30-dniowej kwarantannie, o karze za „kłamstwo covidowe”, o dopuszczeniu studentów i dentystów do szczepień społeczeństwa. Na fundusz NOP płacić mają koncerny farmaceutyczne (1,5 proc. z kontraktu na szczepionki), ale… unijne kontrakty na szczepionki będą z tego zwolnione.

Bosak szerzej skomentował paragraf, który da możliwość wykonywania szczepień studentom.

– Czy naprawdę, kiedy mamy zupełnie nowe, warunkowo dopuszczone produkty lecznicze (szczepionki – red.), stan zdrowia i dopuszczenie do szczepienia ma badać ktoś, kto nie ma wykształcenia medycznego? Czy o to rzeczywiście chodzi, czy to jest bezpieczne? A może chodzi o to, że to jest czysta formalność i żadnego badania stanu zdrowia de facto nie ma? I chodzi o to, aby zrobić grunt pod masowe, przymusowe szczepienia. Liczba osób, które rząd upoważni do wykonywania szczepień idzie w kilkadziesiąt tysięcy – zastanawiał się poseł.

Ustawa 1449. Bosak przewiduje ataki na Konfederację.

– Konfederacja będzie atakowana za to, że o tym mówi. Będzie atakowana przez lobbystów koncernów farmaceutycznych, przez inne opcje polityczne, które boją się mówić prawdy o tym, co jest w przepisach proponowanych przez rząd. Z mówienia prawdy Konfederacja jednak nie zrezygnuje – zapewnił Bosak.

Po pytaniach dziennikarzy Bosak podsumował konferencję: – Żądamy dymisji Adama Niedzielskiego. Człowiek, który przedstawia takie przepisy, nie jest godny piastować urzędu.

Cała konferencja do obejrzenia poniżej.