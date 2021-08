Wyciekło pismo do żołnierzy. „Bezwzględnie zabrać certyfikat szczepienia” [FOTO]

Od kilku miesięcy słychać o niesamowitych naciskach na żołnierzy w kwestii szczepień. Teraz wyciekło pismo, które otrzymał jeden z wojskowych. Wprost napisano, że bez okazania certyfikatu szczepień nie ma po co przyjeżdżać na szkolenie.

O tym, że na żołnierzach zarówno zawodowych, jak i WOT wywierana jest niesamowita presja ws. zaszczepienia się, już pod koniec 2020 roku jako pierwszy alarmował poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Potwierdzają to także oficjalne dane o wyszczepieniu mundurowych. W policji, straży pożarnej czy granicznej procent zaszczepienia oscyluje w granicach średniej krajowej (ok 40-50 proc.). Wśród żołnierzy to aż 81 proc.

Jak już coraz powszechniej wiadomo, niezaszczepieni wojskowi w praktyce nie mogą brać udziału w przeróżnych szkoleniach, czyli finalnie odbiera im się możliwość awansu tylko ze względu na szczepienie.

Do sieci internetowej wyciekło pismo do jednego z żołnierzy od Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, które tylko potwierdza absurdalne zasady zaprowadzone w wojsku przez resort Mariusza Błaszczaka.

„W związku ze zbliżającym się terminem powołania Pana na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, w trosce o Pana zdrowie i bezpieczeństwo wskazanym jest aby przed stawieniem się do jednostki wojskowej zaszczepić się pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19.

Komfortem dla Pana będzie przyjęcie dwóch dawek lub zaszczepienie się preparatem jednodawkowym Jahnson&Jahnson.

Stawiając się na szkolenie wojskowe bezwzględnie proszę zabrać posiadany certyfikat szczepienia lub zaświadczenie o przyjęciu pierwszej dawki” – czytamy w piśmie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie .🤦‍♀️ pic.twitter.com/KsZ8pUHBDU — Iza. (@Iza93249520) August 19, 2021

Tak właśnie w praktyce wygląda „dobrowolność” przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki, która – jak pokazuje coraz więcej badań i oficjalnych komunikatów rządowych agencji – nie chronią przed zakażeniem oraz zakażaniem innych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Uniwersytet Oksfordzki potwierdza: skuteczność tzw. szczepionki maleje w czasie, a zaszczepieni przenoszą Deltę

Niedawno w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych. Głos zabrał m.in. porucznik Szymon Fijał.

Ujawnił, z jakimi represjami ze strony wyżej postawionych zmagał się za wskazywanie na działania ws. szczepień niezgodne z obowiązującym prawem.

Wskazał też, że ci, którzy nie chcieli poddać się, w teorii dobrowolnemu, szczepieniu spotykali się z dyskryminacją, mobbingiem, kierowani byli na przymusowe urlopy.