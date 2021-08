Dziambor prosto z mostu: Przywódcy świata poddali się covidowej panice – spodobało im się zarządzanie strachem. Podoba się to także PiSowi

Poseł Konfederacji Artur Dziambor odniósł się do rządowego projektu ustawy 1449 oraz do projektu swojego ugrupowania „Stop segregacji sanitarnej”. Polityk w mocnych słowach mówił o rzekomej dobrowolności szprycowania Polaków.

– Aparat państwa jest skupiony przeciwko pojedynczemu obywatelowi, który nie chce się poddać procedurze, do której jest przymuszany, a o której słucha, że jest ona dobrowolna – mówił Artur Dziambor.

Na antenie wRealu24 poseł Konfederacji przypomniał, że pod projektem ustawy jego ugrupowania, zakazującym m.in. segregacji sanitarnej w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym, podpisało się także kilkoro posłów PiS.

Wskazał jednocześnie, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek trzyma w sejmowej zamrażarce, co otwarcie oświadczyła.

– Mamy nadzieję, że ona (ustawa „Stop segregacji sanitarnej” – przyp. red.) jednak wejdzie pod obrady i chcielibyśmy, żeby opozycja ją poparła. To jest ustawa, która w bardzo jasny sposób mówi, że nie należy nigdy nikogo szykanować z tego powodu, że nie poddał się jakiejś procedurze medycznej. W tym przypadku mówimy o temacie szczepień przeciwko COVID-19. Mamy regularnie sygnały mówiące, że mimo iż przymusu nie ma, to ludzie są przymuszani do tych szczepień – wskazywał Dziambor.

Jak podkreślił, najbardziej wymowny jest przykład Wojska Polskiego.

– Żołnierze dostają informacje, że jeżeli się nie zaszczepią, to nie będzie awansu, wyjazdów międzynarodowych i szkoleń. Właściwie mogą szukać sobie nowej roboty – mówił.

– Stop segregacji sanitarnej to ustawa, która nie pozwoli żadnemu nadgorliwemu pracodawcy na dyskryminację pracownika ze względu na brak szczepień – oświadczył Dziambor.

Jak zaznaczył, „przywraca ona ład konstytucyjny”. – Prawo i Sprawiedliwość traktuje zapisy konstytucji jak publicystykę. Dlatego właśnie potrzebna jest dodatkowa ustawa – wskazał.

– Chciałbym, żeby to było zrozumiane. Wbrew temu, co piszą niektóre tytuły prasowe i mówią niektórzy politycy, to nie jest ustawa, która ma cokolwiek wspólnego z jakimkolwiek antyszczepionkowstwem – zaznaczył.

Polityk Konfederacji odniósł się też do rządowego projektu 1449 – nowelizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, która wprowadza szereg w zmian, m.in. w zakresie obowiązkowych szczepień.

W ocenie Konfederacji projekt ten jest bardzo niepokojący. Chodzi m.in. o 30-dniową kwarantannę, kwalifikowanie do szczepień studentów medycyny i pielęgniarstwa oraz dentystów oraz niewystarczające zapisy dotyczące rekompensat za NOP-y. Zapisano też karę 5-30 tys. zł za „zatajenie informacji epidemicznych”.

– Jeżeli pojawia się groźba utraty pracy z tego powodu, że ktoś nie zaszczepi się przeciwko COVID-19, to jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, karygodna, skandaliczna, ale sytuacja, którą wywołał rząd – wskazał Artur Dziambor.

Poseł wyraził też nadzieję, że projekt nie zostanie przyjęty przez Sejm.

– Nie wiem dlaczego PiS chce iść w tę stronę. Mamy w tej chwili ponad połowę społeczeństwa zaszczepioną. Szczepionki są szeroko dostępne […] Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ludzie, którzy się zaszczepili, zrobili to, bo uważają, że tak będzie lepiej dla ich zdrowia, albo ich lekarz tak powiedział. Ci, którzy się nie zaszczepili, widocznie nie czują takiej potrzeby. Nigdy nie było takiej sytuacji, w której jesteśmy wszyscy przymuszani, by wziąć udział w eksperymentalnym projekcie szczepieniowym – mówił.

– Przywódcy świata poddali się covidowej panice i wprowadzają kolejne obostrzenia, ponieważ najwyraźniej spodobało im się zarządzanie strachem, które bardzo opłaca się również partii tymczasowo rządzącej – skwitował Dziambor, wskazując, że Covid nie znikanie już z nami zostanie. Nie jest to jednak wina niezaszprycowanych.

Źródło: wRealu24/DoRzeczy