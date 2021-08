Donald Trump o trzeciej dawce: Brzmi jak operacja zarobkowa [VIDEO]

Miał być powrót do normalności, a są obostrzenia i operacja podania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Były prezydent USA Donald Trump uważa, że chodzi przede wszystkim o kwestię zarobkową.

Gdy wprowadzano kampanię szczepień, zapewniano, że dwie dawki wystarczą do ochrony przeciw COVID-19 i pozwolą wrócić do normalność. Sceptyków takiej narracji, czyli pytających, czy rzeczywiście skończy się na dwóch dawkach, klasyfikowano jako „szurów” i wyznawców teorii spiskowych.

Czas pokazał, że pytania były jak najbardziej zasadne. Choć koncerny zapewniały o skuteczności swoich preparatów, to wiadomo było, że bardzo krótki czas testowania szczepionek nie może dać odpowiedzi na wiele pytań, w tym o długookresową ochronę czy skutki uboczne.

Teraz, według oficjalnej, a do niedawna „szalonej”, narracji ochrona po zaszczepieniu się spada już po około pół roku.

Dyskusja o podawaniu trzeciej dawki toczy się od kilkunastu tygodni, a niektóre kraje już rozpoczęły operację. W awangardzie ponownie jest Izrael, który trzecią szprycę podaje już osobom powyżej 40. roku życia, a docelowo chce szczepić wszystkich powyżej 12. roku życia. Trzecia dawka Pfizera stosowana jest już także m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Bahrajnie.

Rosja podaje „dawkę przypominającą” Sputnika V, a Chile czy Dominikana szczepią teraz AstraZenecą tych, którzy wcześniej przyjęli chiński preparat Sinovac. Węgrzy z kolei ogłosili, że po trzecią dawkę dowolnego produktu mogą zgłaszać się wszyscy chętni.

Nie ulega wątpliwości, że niebawem kolejne kraje przystąpią do tej operacji. Najprawdopodobniej także i Polska, czego w mediach domagają się eksperci. Z doktorem Pawłem Grzesiowskim na czele.

Donald Trump, który wciąż jest blokowany w mediach społecznościowych, wypowiedział się o polityce covidowej na łamach Fox News. Były prezydent USA uważa, że trzecia dawka to przede wszystkim interes Big Pharmy.

– Brzmi to dla mnie jak operacja zarobkowa dla Pfizera. Jeśli jesteś biznesmenem, powiesz: „wiesz co, dajmy im jeszcze jeden strzał”. To kolejne 10 miliardów dolarów zysku – uważa Donald Trump.