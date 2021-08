Manifestacje w obronie wolności w całej Australii. Doszło do starć z policją [VIDEO]

Policja użyła gazu pieprzowego w Melbourne, aby rozbić kilkutysięczny tłum protestujących. W Sydney z kolei mniejsze grupy osób zmierzających na manifestację zostały powstrzymane przed zgromadzeniem się przez duży kontyngent policji.

Policja stanu Wiktoria poinformowała, ze aresztowała 218 osób w stolicy stanu Melbourne, wystawiła też 236 mandatów i zatrzymała w areszcie trzy osoby za napaść na policję. Aresztowanym grożą grzywny w wysokości ponad 5 tysięcy dolarów australijskich za „naruszenie nakazów zdrowia publicznego”.

Policja w Nowej Południowej Walii przekazała, że oskarżyła 47 osób o „naruszenie nakazów zdrowia publicznego” lub opieranie się aresztowaniu oraz wystawiła 260 mandatów w wysokości od 50 do 3 tysięcy dolarów australijskich.

W Sydney wielu osobom nie udało się jednak dotrzeć na manifestację. Policja patrolowała ulice Sydney i zablokowała publiczny oraz prywatny transport do centrum miasta, aby zmniejszyć liczbę gromadzących się osób.

W Melbourne, drugim największym mieście w kraju, duży tłum zdołał przemaszerować, podczas manifestacji doszło jednak do starć z policją. Komisarz policji w stanie Wiktoria ostrzegał wcześniej ludzi, by trzymali się z dala od protestu.

If you’re an employer and any of your employees are part of this you should be firing them immediately. Let’s hope every one of them gets fined. Every single one. #covid #Melbourneprotest #Melbourne pic.twitter.com/ermq60lIWA

— A (@adamwasere) August 21, 2021