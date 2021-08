Państwo Islamskie zapowiada walkę w Afganistanie. Zarzuca talibom zdradę

Państwo Islamskie (IS) zapewniło, że będzie kontynuowało walkę w Afganistanie przeciwko talibom – poinformował hiszpański dziennik „La Razon”, powołując się na artykuł w magazynie dżihadystów „Al-Naba”.

W artykule dżihadyści stwierdzili, że to „rzekome zwycięstwo w Afganistanie w rzeczywistości oznacza zajęcie kraju przez talibów we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i z poparciem Al-Kaidy, co jest zgodne z założeniami procesu pokojowego z Ad-Dauhy”.

„Jak wytłumaczyć tak szybki upadek miast i to, że Stany Zjednoczone pozwoliły talibom na przejęcie amerykańskiego sprzętu wojskowego, który wcześniej był dostarczony afgańskiej armii? Dlaczego talibowie pozwalają na ewakuowanie ludzi z lotniska w Kabulu? Tak naprawdę mamy do czynienia z nowym narzędziem krzyżowców przeciwko Państwu Islamskiemu” – napisali.

„Obserwowaliśmy bezpośrednią współpracę między siłami amerykańskimi i talibami podczas natarcia na Kabul i kiedy były kontynuowane operacje ewakuowania tysięcy krzyżowców i szpiegów, w atmosferze wzajemnego zaufania” – dodali.

„Kiedy poznajemy program ‚nowych talibów’, jesteśmy jeszcze bardziej pewni słuszności drogi, która obrało Państwo Islamskie – ustanowienia szariatu. Poparcie dla islamu nie przechodzi przez hotele w Katarze ani przez ambasady Rosji, Chin i Iranu” – podkreślili.

Dżihadyści ocenili, że „nie przypadkiem wszystkie strony, które toczyły wojny z Państwem Islamskim, są tymi samymi, które teraz biorą udział w promowaniu modelu talibów w wersji zmodyfikowanej przez Ad-Dauhę”.

„Przywódcy talibów ogłosili wyzwolenie Afganistanu z hoteli w Katarze. To fałszywe zwycięstwo w rzeczywistości wywodzi się stamtąd, skąd płyną decyzje o wojnie przeciwko islamowi. O jakim zwycięstwie oni mówią” – napisali.

„To, co się stało, to nic innego jak zastąpienie ogolonego tyrana przez tyrana z brodą. Ameryka myśli, że ten będzie bardziej użyteczny, ale bojownicy przygotowują się do nowego etapu błogosławionego dżihadu, który nie zakończy się, dopóki cała ziemia nie zostanie poddana władzy jej Stwórcy” – dodali.