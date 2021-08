Zaszczepiona aktorka chora na covid. Znalazła winnych

Aktorka Melissa Joan Hart ujawniła, że ​​jest chora na covid, mimo że jest w pełni zaszczepiona. Przeanalizowała swoje kontakty i znalazła źródło zakażenia.

Coraz powszechniejsza, wbrew propagandzie koncernów farmaceutycznych i mediów, staje się wiedza, że szczepionki coraz mniej – a na pewno nie w takim stopniu, jak początkowo zapewniano – chronią przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Przekonała się o tym na własnej skórze aktora Melissa Joan Hart, znana przede wszystkim z serialu „Sabrina nastoletnia czarownica”.

Melissa Joan Hart chora na covid

Hart poinformowała za pośrednictwem Instagrama, nadając relację z łóżka, że jest chora na covid. Pomimo tego, że jest w pełni zaszczepiona.

Chorobę – jak relacjonuje – przechodzi dość ciężko.

– Jestem zaszczepiona, zachorowałam na covid i to jest złe. Odczuwam ucisk w klatce piersiowej. Trudno mi się oddycha – wyznała.

Twierdzi, że źródłem jej zakażenia jest jedno z jej dzieci. A winę zrzuca na szkołę, w której nie trzeba nosić masek.

– Myślę, że jedno z moich dzieci także choruje. Modlę się, aby pozostałe się nie zaraziły. (…) Jestem naprawdę zła na fakt, że moje dzieci nie musiały nosić masek w szkole. Jestem prawie pewna, że stąd wzięło się zakażenie. Mam tylko nadzieję, że mój mąż i pozostałe dzieci nie zachorują, bo jeżeli będzie kogoś trzeba zawieźć do szpitala, to nie będzie miał kto tego zrobić – relacjonuje aktorka.

– Chciałam się tym wszystkim podzielić, ale nie w celach politycznych czy dla litości. Chcę po prostu dać wam znać, jak wygląda moja sytuacja. To nie jest temat do dyskusji. Jestem po prostu smutna i przestraszona, rozczarowana sobą i niektórymi z naszych liderów. Żałuję, że nie zrobiłam więcej, aby chronić swoje dzieci i proszę Was, żebyście postępowali rozsądniej. Chrońcie swoje rodziny. Chrońcie swoje dzieci – mówi 45-letnia Hart.