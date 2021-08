Talibowie odrzucili propozycje prezydenta Macrona

Rzecznik afgańskich talibów odrzucił propozycję Emmanuela Macrona dotyczącą utworzenia tzw. bezpiecznej strefy w Kabulu. Suhail Shaheen uznał, że „idea obszaru chronionego wokół lotniska nie jest konieczna”. Dodał, że Afgańczycy będą mogli swobodnie latać także po 31 sierpnia, o ile będą mieli paszport i wizę.

Rzecznik talibskiego Biura Politycznego Suhail Shaheen chce uspokoić Afgańczyków, mówiąc, że każdy z nich będzie mógł wyjechać za granicę także po 31 sierpnia.

Francja i Wielka Brytania zamierzają jednak apelować o mandat do utworzenia takiej „strefy chronionej” w Kabulu jeszcze w poniedziałek 30 sierpnia w ONZ. Obydwa kraje zakończyły jednak oficjalnie repatriację.

Rzecznik talibów oburza się na takie pomysły i mówił, że „Afganistan jest niepodległym krajem”; zakpił też i zapytał, czy talibowie nie mogliby utworzyć w ramach wzajemności takich samych stref we Francji czy w Wielkiej Brytanii?

Suhail Shaheen zapewnił, że Afganistan utrzyma połączenia lotnicze, ale tak tak „jak w każdym kraju, wyjeżdżający będzie musiał posiadać odpowiednie dokumenty: paszport i wizę”. Obiecał także jak najszybsze przywrócenie działania lotniska w Kabulu.

Przy okazji zabrał też głos na temat raportu ekspertów ONZ, którzy twierdzą, że talibowie mają „czarne listy” swoich przeciwników, których już poszukają i chcą zabić. Rzecznik odparł, że „ten raport jest bezpodstawny”, a taka lista nie istnieje.

Suhail Shaheen twierdzi, że takie plotki powielają byli funkcjonariusze NDS, służby bezpieczeństwa obalonego rządu. Dodał, że większość z nich została rzeczywiście aresztowana. Poza tym obowiązuje powszechna amnestia zarówno dla żołnierzy strony rządowej, jak i urzędników obalonej administracji.

Prezydent Francji Emmanuel Macron mówił w niedzielę w TV TF1, że dyskusje z talibami o strefie bezpieczeństwa, nie oznaczają uznania ich rządu. Postawił tu warunki „poszanowanie praw człowieka” i „godności kobiet afgańskich”. Suhail Shaheen gwarantował, że kobiety „mają prawo do nauki, prawo do edukacji, prawo do pracy, itd., ale mają jedynie nosić hidżab…

Francuski generał Dominique Trinquand, były szef francuskiej misji wojskowej przy ONZ, mówi, że w sprawie strefy bezpieczeństwa Kabulu, decyzję można podjąć szybko, ale jej wykonanie będzie skomplikowane. Dodaje, że oznacza to negocjacje z talibami

Źródło: Radio France