Szpryca od 12. roku życia. Dr Witczak UJAWNIA. Korzyści vs. ryzyko. Wnioski są jednoznaczne

Dr Piotr Witczak przedstawił na Twitterze kalkulator ryzyka dotyczący szprycowania młodych ludzi na Covid. Naukowiec przytoczył dane z British Medical Journal. Wnioski są jednoznaczne.

„Oficjalne dane (Pfizer) i kalkulator ryzyka QCovid (University of Oxford). Na każdą 1 unikniętą hospitalizację covid, nawet 223 (!) młodych ludzi może doświadczyć min 1 POWAŻNEGO zdarzenia niepożądanego” – napisał na Twitterze dr Witczak. Są to oficjalne dane dotyczące kalkulacji korzyści vs. ryzyka szprycowania na Covid osób w wieku 12-25 lat.

Naukowiec powołał się przy tym na publikację British Medical Journal. Biolog medyczny zacytował też zamieszczoną na bjm.com odpowiedź na artykuł dotyczący ryzyka zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po przyjęciu szczepionek mRNA.

„Szansa na korzyści ze szczepienia młodszych osób jest tak znikoma, a ryzyko szkód tak duże, że uniwersalna kampania szczepień przeciwko Covid-19 może wymagać rewizji” – czytamy.

O konsekwencjach szprycowania dzieci i młodzieży dr Piotr Witczak mówił m.in. podczas konferencji Ordo Medicus. Odniósł się do oficjalnych już doniesień o zapaleniu mięśnia sercowego.

– Ostatnie badania, które się ukazały, dane z 40 szpitali w Stanach Zjednoczonych na temat pericarditis (zapalenie osierdzia – przyp. red.) i myocarditis (zapalenie mięśnia sercowego – przyp. red.) wykazały, że jest dwukrotny wzrost średniej miesięcznej liczby przypadków w okresie od momentu wprowadzenia szczepionek, w porównaniu do okresu przed wprowadzeniem tych szczepionek, więc tutaj nie ma już wytłumaczenia, że to może Covid również przyczynić się do tego. Mamy tutaj potwierdzenie. Oczywiście, jest to związek czasowy, nie jest to związek przyczynowo skutkowy, więc można tutaj się jeszcze spierać, że to trzeba wszystko dokładnie udowodnić, ale mocno to sugeruje, że mamy związek bezpośredni ze szczepionkami – wskazał.

Podkreślił, że pojawiły się już publikacje, przedstawiające mechanizm powstawania zapalenia mięśnia sercowego po szczepionce.

– Prawdopodobnie myocarditis jest to reakcja autozapalna i polega na tym, że jest homologia, czyli ta cząsteczka białka kolca jest podobna do jakiegoś nieznanego białka serca i po prostu układ odpornościowy atakuje serce – dodał.

Wskazał też, że odsetek przypadków może być mocno niedoszacowany, ponieważ jednym z objawów myocarditis może być „dyskomfort” w klatce piersiowej po szczepieniu lub duszności.

Źródła: Twitter/NCzas