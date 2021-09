Wakacyjna trasa „Piwo z Mentzenem” bije rekordy popularności. Krzysztof Bosak uważa, że media, które kreują się na niezależne i obiektywne, gdyby rzeczywiście obiektywne były, to relacjonowałyby spotkania z Mentzenem w podobnej skali jak Campus Polska Przyszłości, którą organizuje Platforma Obywatelska i jej przystawki.

Wolnościowy polityk spod szyldu Konfederacji przyciąga tłumy. I nie są to gołosłowne stwierdzenia. Kolejki do wejścia ustawiają się na kilkaset metrów, sale pękają w szwach, a gdzieniegdzie, jak np. w Gdańsku, okazują się zbyt małe, by pomieścić całą publikę.

Doradca podatkowy i polityk Konfederacji na luźnym spotkaniu przy piwie mówi m.in. o absurdach systemu podatkowego, o zapaści państwa polskiego, o otaczającej nas wszem i wobec głupocie. Wszystko w luźnym, ale i merytorycznym tonie. Odpowiada na pytania zebranych słuchaczy i godzinami cierpliwie czeka, by z każdym zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Tych spotkań nie pokazują jednak media głównego nurtu. W przeciwieństwie do Campus Polska organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego i resztę świty PO, na który zjechała się przede wszystkim młodzieżówka partyjna.

Wybiórczość przekazu medialnego w Polsce skomentował inny z polityków Konfederacji, Krzysztof Bosak.

„Gdybyśmy mieli w Polsce obiektywne media to przez ostatnie dni, obok Campus Polska, przedmiotem komentarzy byłaby także trasa #PiwozMentzenem, która bije rekordy frekwencji! Ale nie oszukujmy się: w interesie grup które nominowały siebie na „strony sporu” jest tego nie widzieć” – podsumowuje debatę publiczną w Polsce Bosak.

