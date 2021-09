Prezenty od Bidena. Talibowie chwalą się, że latają już Black Hawkami [VIDEO]

W rękach talibów mają być teraz m.in. 33 helikoptery Mi-17, 33 blackhawki UH-60, 43 helikoptery MD530. Islamiści dostali też za darmo (przynajmniej oficjalnie): setki tysięcy sztuk broni, dziesiątki tysięcy pojazdów opancerzonych, dziesiątki samolotów.

Warto dodać, że według szacunków amerykańskiego kongresmena Jima Banksy’ego, talibowie po opuszczeniu Afganistanu przez USA, mają teraz więcej helikopterów Black Hawk niż 85 proc. świata.

Wszystko wskazuje na to, że sprzęt już dostał się w ręce talibów, a oni, wbrew temu co twierdzili niektórzy komentatorzy – potrafią z niego korzystać.

W Internecie pojawiło się sporo nagrań, na których widać m.in. śmigłowce Black Hawk latające nad ulicami Kandaharu.

Także dziennikarz „Bilda”, Julian Roepcke, opublikował zdjęcia elementów wyposażenia wojskowego, które trafiło w ręce talibów. Znalazły się tam m.in. drony ScanEagle, bojowe wozy opancerzone MaxxPro MRAP oraz humvee, czyli wielozadaniowe pojazdy terenowe:

The #Taliban not only seized appr. a hundred US humvees and (MaxxPro) MRAPs at Kunduz airport, but also several US ScanEagle drones.

Billions of US tax payer $ going to Islamist extremists, thanks to the administration's hasty withdrawal without a peace deal or follow up mission. pic.twitter.com/Fb5MTpdLKK

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 12, 2021