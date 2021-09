Prezydent Duda zachęca rodziców do szprycowania polskich dzieci

Zachęcam państwa, żeby zaszczepić dzieci – zwrócił się prezydent Andrzej Duda do rodziców podczas inauguracji roku szkolnego w szkole im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie. Zastrzegł, że chce też, aby mieli oni „zapewnione prawo do podjęcia tej decyzji odpowiedzialnie, jako rodzice”.

– Jako prezydent RP zachęcam państwa do tego, żeby dzieci zaszczepić, ale chcę także, żeby państwo mieli zapewnione prawo do podjęcia tej decyzji – odpowiedzialnie, jako rodzice – oświadczył Duda.

Zapewnił, że szczepienie jest „skutecznym” zabezpieczeniem przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

Prezydent podkreślił, że były obawy o to, czy rok szkolny rozpocznie się 1 września stacjonarnie.

– To jest szczególnie trudny czas, dlatego tak ważne jest to, że możemy się spotkać, bo przez te 1,5 roku doznaliśmy czegoś, czego nikt z nas nie przewidywał. Dzieci, młodzież nie mogły chodzić do szkoły – nauka była zdalna, w jednych (szkołach – przyp. red.) funkcjonowała lepiej, w drugich gorzej – zaznaczył.

– W wielu przypadkach nauka zdalna to nie było to, co wystarczyło dzieciom i młodzieży, żeby można było powiedzieć, że normalnie się rozwijają – ocenił Duda.

Prezydent przypomniał, że w poniedziałek odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona organizacji roku szkolnego.

– Z wielką radością usłyszałem od pana premiera, że nie przewiduje lockdownu szkolnego, że wszystko wskazuje na to, iż w wyniku postępującego programu szczepień nie będzie takiej potrzeby – relacjonował Andrzej Duda.

O akcji szprycowania w szkołach mówił dziś w RMF FM „minister pandemii” Adam Niedzielski.

– Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że szczepienie jest dopuszczone dla grupy wiekowej 12-15 lat, bo to jest ta nowość. W czasie wakacji rozpoczęliśmy szczepienie i tam blisko 700 tys. dzieciaków jest zaszczepionych na mniej więcej 3 mln, więc te 31 proc. to i tak jest całkiem niezły wynik – chwalił się w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Pytany, kiedy rozpocznie się akcja podawania szprycy w szkołach, „minister pandemii” wskazał, że najpierw zbierane będą deklaracje.

– Jeżeli chodzi o deklaracje chętnych, to oczywiście te deklaracje będą dotyczyły pozostałej grupy, przy czym te deklaracje są teraz zbierane. Akcja szczepień będzie tak zorganizowana, że celujemy w trzeci tydzień września, żeby się szczepienia odbyły, a do tego czasu po prostu będą zbierane deklaracje – mówił.

Dzieciom wracającym do stacjonarnej nauki w szkołach rząd przygotował tydzień covidowej propagandy. Nauczyciele będą przeprowadzać lekcje o szprycy oraz puszczać „prawomyślne” filmiki. Na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się specjalne scenariusze zajęć. Więcej o tym można przeczytać w poniższym artykule.

