Już w niedzielę! Powiedz STOP segregacji sanitarnej. Grzegorz Braun zaprasza [VIDEO]

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej poseł Konfederacji Grzegorz Braun zaprasił na niedzielny marsz przeciwko segregacji sanitarnej. Wydarzenie odbędzie się 5 września w Toruniu. Początek przed pomnikiem Kopernika o godz. 14.

– Zapraszamy do Torunia w najbliższą niedzielę 5 września. Tam w południe m.in. z udziałem przedstawicieli koła poselskiego i rady liderów Konfederacji odbędzie się manifestacja pod hasłem „Stop Segregacji Sanitarnej” – mówił Grzegorz Braun.

– A my mówimy także: nigdy więcej lockdownu w szkołach, czy w jakichkolwiek innych instytucjach w polskiej przestrzeni publicznej. Dość niszczenia gospodarki pod pretekstem walki z pandemią, dość przymuszania pracowników administracji: mundurowych, cywilnych do udziału w tym na szeroką skalę prowadzonym eksperymencie medycznym. Dość eksperymentów na polskich dzieciach – wskazał polityk.

✅@GrzegorzBraun_: Zapraszamy do Torunia w najbliższą niedzielę 5 września. Tam odbędzie się marsz #StopSegregacjiSanitarnej!

📆 5.09.2021

🕑 14:00

🌆Toruń, pomnik Kopernika

📆 5.09.2021
🕑 14:00
🌆Toruń, pomnik Kopernika

„Zamanifestujmy poparcie prawa do prywatności jednostki ! W szczególności ochrony danych wrażliwych dotyczących zdrowia oraz prawa do przyjęcia szczepień, bądź ich odmowy – bez nacisków, zastraszania, czy oceniających komentarzy .

Korzystając z prawa do zgromadzeń pokażmy , że nie tylko potrafimy z prawa korzystać , ale również potrafimy prawa strzec.

Nie zgadzamy się na przesuwanie granic między tym, co prywatne! a tym co publiczne!

STOP SEGREGACJI SANITARNEJ!” – czytamy na profilu Toruń I Okolice W Pigułce na Facebooku.

– Temu wszystkiemu Konfederacja przeciwstawiała się i przeciwstawiać się będzie. A tymczasem do prokuratora generalnego wędruje zawiadomienie o przestępstwie polegającym na podżeganiu do przestępstwa, stosowaniu gróźb karalnych przez ministra choroby i nagłej śmierci – Niedzielskiego – podkreślił Grzegorz Braun.

Konfederacja poinformowała dziś o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego.

– Podżega do popełnienia przestępstwa, które nazwijmy dyskryminacją. Segregacja bowiem, to dyskryminacja. Zgodnie z odpowiednim artykułem 32. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wszyscy są wobec prawa równi – mówi Braun.

– A pan minister choroby i nagłej śmierci Niedzielski – chciałby dzielić Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych. Nie ma takich kategorii w naszej Konstytucji. Nie ma ich – chwała Bogu – jeszcze w naszym ustawodawstwie – dodał.

Źródła: Twitter/Facebook