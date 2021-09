[TYLKO U NAS] Żydzi wrócą do Polski gdy „huknie na Bliskim Wschodzie”? Grzegorz Braun o operacji Most 2 [VIDEO]

Będąc gościem Tomasza Sommera, Grzegorz Braun nakreślił scenariusz tego, co może się stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie jeszcze się zaostrzy.

Poseł Grzegorz Braun, reprezentujący konserwatywne skrzydło Konfederacji, był gościem w programie Tomasz Sommera. Już na wstępie polityk przypomniał, że na początku tzw. „pandemii” wraz z redaktorem Sommerem przewidywał obecne szczepionkowe szaleństwo.

Także i tym razem poseł postanowił spróbować nakreślić scenariusz tego, co może wydarzyć się w przyszłości.

Braun o sytuacji w Afganistanie

W programie poruszono m.in. kwestie tego, co wydarzyło się w Afganistanie. Grzegorz Braun stwierdził, że to dobra sytuacja dla Amerykanów, by przeprowadzić „łagodny impeachment” prezydenta Joego Bidena, którego poseł Braun nazywa „Bidonem”.

Konfederata zauważa, że to jest prezydent, który „na wojnę się nie nadaje”. – Dlatego trzeba teraz szybko odesłać go na zasłużoną emeryturę, przeprowadzić taki łagodny impeachment po to, żeby na wojnę mieć prawdziwie drapieżnego prezydenta – uważa Braun.

Według posła Bidena zastąpić może Kamala Harris, o której Braun mówi, że jest „komuchem z krwi i kości”.

Żydzi wrócą do Polski?

Kontynuując wątek obecnej sytuacji w Afganistanie, Braun stwierdza w programie, że „jak huknie na Bliskim Wschodzie, to będziesz miał też uchodźców z ‚państwa położonego w Palestynie’”.

– No i otworzy się wobec tego perspektywa operacji realizacji operacji „Most 2” – powiedział poseł.

Oczyma wyobraźni Braun już widzi, jak takich uchodźców witają wspólnie – nowy prezydent Rzeszowa, prymas Polak i Jerzy Owsiak.

Polityk przewiduje, że taką operację można by zalegalizować „nie daj Boże jakimś aktem terroru”.

Braun sam przyznaje, że to, co mówi, to scenariusz „political fiction”, jednak twierdzi, że coś takiego mogłoby się zrealizować.

– Państwo mam nadzieję rozumiecie, że to są wszystko rzeczy realne i wykonalne – powiedział poseł.

Cały program: