Francuzi wrócili z wakacji i wyszli na ulice. „Nie dla przepustek!” [VIDEO]

Sobota 4 września to pierwszy dzień protestów przeciw przepustkom szczepionkowym po wakacjach. Od dwóch sobót liczba uczestników sobotnich manifestacji nieznacznie malała. Wraz z powrotem wakacjuszy, władze przewidywały ponowną mobilizację.

W sumie we Francji zaplanowano kolejny raz ponad 200 zgromadzeń. Władze spodziewały się „od 130 000 do 170 000” demonstrantów, z czego od 17 000 do 27 000 w Paryżu.

Według sondaży 67% Francuzów aprobuje już „przepustki zdrowotne”, przynajmniej według sondażu Odoxa-Backbone Consulting dla Le Figaro z piątku 3 września.

Tydzień wcześniej, MSW informowało o 160 tys. demonstrantach. Dwa tygodnie temu o 175 tys., a trzy tygodnie wcześniej było to aż 215 tys. Kolektyw „Le Nombre Jaune” („Żółta Liczba”) doliczył się w ub. tygodniu minimum 323 294 demonstrantów.

W Paryżu odbywało się 5 zadeklarowanych demonstracji i policja przewidywała, że w stolicy manifestantów raczej przybędzie. Trzy z wydarzeń organizowały różne grupy „żółtych kamizelek”.

Największa wyszła w południe z Place du 18 Juin 1940 (Montparnasse) na Plac Bastylii. Bardziej polityczną manifestację organizowała partia „Patrioci” Floriana Philippota (z Pól Marsowych na Plac Inwalidów).

Organizatorzy manifestacji z Placu du Châtelet na Plac Armanda Carrela (19. dzielnica), podali informację, że organizator – „Obywatelska Unia Wolności” otrzymała „częściowy zakaz” i musiała zmienić trasę.

Poza tym większe demonstracje spodziewano się zobaczyć m.in. w Marsylii, Montpellier, Miluzie, Nantes, Brześciu, Tuluzie, Nicei, Lyonie, Bordeaux, Lille, czy Strasburgu. W tym tygodniu, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, ale też kampanii szczepień dla dzieci w szkołach, dominowało hasło: „Nie dotykaj moich dzieci”.

Od 30 września „przepustki” mają stać się obowiązkowe dla dzieci w wieku 12-17 lat podczas wycieczek szkolnych. Dodatkowo wymyślono, że starsze dzieci nie potrzebują zgody rodziców, a młodszym wystarczy podpis jednego rodzica.

Ósma „sobota protestów” w obrazkach:

🇫🇷 [FLASH] Plus de 200 manifestations contre le #PassSanitaire ont eu lieu partout en France pour la 8e semaine consécutive, comme ici à #Reims. (@Thms_rnn) #Manifs4septembre pic.twitter.com/xHGu1BWEYg — La Plume Libre (@LPLdirect) September 4, 2021