Globalne ocieplenie. Już najbliższej nocy pojawią się przymrozki

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niedzielny poranek dla większości kraju będzie pogodny.

Przy zbiornikach wodnych i zagłębieniach terenu mogą się utrzymywać mgły ograniczające widoczność do kilkuset metrów. Temperatura na wysokości dwóch metrów wyniesie od 2 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 stopni w centrum kraju do 11 stopni w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju.

W nocy na Pomorzu i Kujawach lokalnie możliwe bardzo słabe opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300m. Temperatura od 2°C do 12°C nad morzem. Na Suwalszczyźnie i na Mazurach nad ranem możliwy spadek temperatury przy gruncie do -1°C. Wiatr słaby. 🌜#prognoza pic.twitter.com/j4NjP4KOjU

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 4, 2021