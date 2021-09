Nowy wariant koronawirusa na horyzoncie. Po „Mu” czas na „Mi”

Na horyzoncie pojawił się nowy wariant koronawirusa. Tym razem został nazwany Mi. Czy już niedługo świat zwariuje na jego punkcie?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopisała wariant wirusa SARS-CoV-2 Mi od listy tzw. wariantów budzących zainteresowanie (Variants of Interest – VOI), ponieważ występują w niej mutacje mogące sprawić, że obecne szczepionki będą w jej przypadku mniej skuteczne. Niedawno na tę listę wpisała wariant Mu.

„Wariant Mi posiada konstelację mutacji wskazujących na potencjalne właściwości ucieczki immunologicznej zbliżone do wariantu Beta” – napisała WHO w cotygodniowym biuletynie.

Powołała się przy tym na wstępne dane i podkreśliła, że przypuszczenia te trzeba sprawdzić w dalszych badaniach.

Według hongkońskiej stacji RTHK, na świecie zidentyfikowano dotąd około 5 tys. zakażeń wariantem Mi w 39 krajach. Władze Hongkongu potwierdziły niedawno, że w mieście wykryto trzy takie przypadki wśród osób przybywających z Kolumbii i USA w czerwcu i lipcu.

David Hui z Uniwersytetu Chińskiego ocenił, że Mi jest mniej zaraźliwy od Delty, która rozprzestrzeniła się na około 160 państw w podobnym okresie, licząc od wykrycia pierwszego przypadku.

– Nowy wariant koronawirusa Mi, który wywołuje obawy o skuteczność szczepionek, wydaje się mniej zaraźliwy niż Delta, ale potrzeba większej ilości danych – ocenił Hui.

Wariant Mi został wykryty po raz pierwszy w Kolumbii w styczniu 2021 roku. Od tamtej pory sekwencjonowanie genetyczne wykazało jego obecność w 39 krajach, ale jego udział we wszystkich sekwencjonowanych próbkach w skali globalnej spadł i wynosi obecnie mniej niż 0,1 proc. W Kolumbii i Ekwadorze wciąż jednak rósł i wykryto go tam odpowiednio w 39 proc. i 13 proc. badanych próbek – wynika z biuletynu WHO.

Wirusy mutowały, mutują i będą mutować. W kolejnych dniach możemy spodziewać się kolejnych doniesień o zmutowanych szczepach koronawirusa.