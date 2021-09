Artur Dziambor OSTRO o fikołkach totalnej opozycji: przynosicie międzynarodowy wstyd! [VIDEO]

Przynosicie nam wstyd, międzynarodowy wstyd! – mówił do posłów tzw. totalnej opozycji Artur Dziambor z Konfederacji. Jego ostre przemówienie podczas specjalnego posiedzenia Sejmu bije rekordy popularności w Internecie.

Dziambor wyszedł na mównicę sejmową w trakcie dyskusji nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Odniósł się do posłów tzw. totalnej opozycji (KO, Lewica), którzy domagali się „godności i powagi” Sejmu oraz wykonywania mandatu poselskiego.

– Część parlamentarzystów niestety nie zdała egzaminu powagi, nie zdała egzaminu z patriotyzmu, nie zdała egzaminu z utrzymywania bezpieczeństwa naszego kraju, nie zdała egzaminu ze sprawiania, żeby Polacy czuli się bezpiecznie – zaczął Dziambor.

– Mieliśmy posła, który ze strażą graniczną negocjował. Chciał nielegalnie przekroczyć granicę jedynie na dziesięć minut i obiecywał, że wróci. Naprawdę, obiecywał, że wróci – przypominał zachowanie posła Lewicy Macieja Gduli w Usnarzu Górnym.

– Mieliśmy innego posła, który urządził sobie rajd, potem szarpał się ze strażą graniczną, która powstrzymała go przed popełnieniem przestępstwa – odniósł się do biegu w Usnarzu Górnym posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego.

– Mieliśmy marszałek Senatu, która pokazywała legitymację senatorską i twierdziła, że to pozwala jej przekroczyć granicę. A poseł, który urządzał sobie rajd, mówił, że jest przekonany, iż legitymacja uprawnia go do wszystkiego – kontynuował.

– Szanowni państwo, legitymacja poselska nie uprawnia nawet do tego, żeby się wyłgać od mandatu za przekroczenie prędkości albo złe parkowanie. Panie marszałku, proszę o szkolenie dla centrolewicowej opozycji z tego, na czym polega wykonywanie mandatu posła. A przy okazji o szkolenie z prawa granicznego, ponieważ tego egzaminu nie zdali – proponował poseł Konfederacji.

– Przynosicie nam wstyd, międzynarodowy wstyd! W świat idzie informacja, że posłowie opozycji w Polsce robią fikołki na polsko-białoruskiej granicy, sprowadzając na nas niebezpieczeństwo i pokazując, że ona jest nieszczelna. Wstyd, powinniście się zreflektować i zagłosować prawidłowo – mówił Dziambor.