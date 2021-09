COVIDIAŃSKA HIPOKRYZJA. Zamordyzm obowiązuje wszystkich. Poza premierem

Premier Australii Scott Morrison został skrytykowany za weekendową podróż prywatnym samolotem z Canberry do Sydney na Dzień Ojca podczas obowiązywania lockdownu – poinformowały we wtorek australijskie media. Szef rządu tłumaczy, że otrzymał pozwolenie na wyjazd jako tzw. pracownik kluczowy.

Krytycy Morrisona zarzucają mu stosowanie podwójnych standardów w czasie pandemii Covid-19.

Ponad połowa ludności Australii obecnie jest objęta lockdownem z powodu wzrostu liczby zakażeń wariantem Delta koronawirusa w Sydney, Canberze i Melbourne. W związku z tą sytuacją granice pomiędzy stanami pozostają zamknięte dla zwykłych obywateli. Mieszkańcy Australii bez specjalnego zezwolenia nie mogą także opuścić kraju.

„Nie można ustanowić jednych zasad dla pana Morrisona, a drugich dla innych” – powiedział poseł opozycyjnej Australijskiej Partii Pracy Bill Shorten. Premier odpierał zarzuty nazywając je „cynicznym” atakiem politycznym ze strony oponentów.

W Dzień Ojca, którzy przypada w Australii w pierwszą niedzielę września, szef rządu opublikował na Instagramie zdjęcie ze swoją rodziną z podpisem, że „ojcostwo to błogosławieństwo”, dodając że zdjęcie było zrobione wcześniej w tym roku. Morrison nie podzielił się jednak informacją, że wyjechał na weekend ze stolicy do Sydney, co wzbudziło krytykę.

W maju przyszłego roku w Australii mają odbyć się wybory parlamentarne, a w związku z opóźnieniami rządu w prowadzeniu kampanii szczepień przeciw Covid-19, premier ostatnio traci w sondażach.

Tak przynajmniej głosi oficjalna covidiańska propaganda…