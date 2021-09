Ferie zimowe. Minister Czarnek zapowiada zmiany

We wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że tegoroczne ferie ziomowe najprawdopodobniej odbędą się w takim trybie, jak przed pandemią.

W programie „Poranna Rozmowa” radia RMF FM minister podkreślił, że – według przewidywań Ministerstwa Zdrowia – pomimo nadchodzącej czwartej fali nie ma, w tym momencie, zagrożenia przejścia na naukę zdalną.

Dodał, że zdarzają się incydenty, kiedy dyrektor danej szkoły bądź sanepid zarządzą inaczej, ponieważ posiadają kompetencje, aby to zrobić w uzasadnionych przypadkach.

– Jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, na pewno wrócimy do tego, co było przed pandemią, czyli podział ferii zimowych na województwa. Chcemy, aby te ferie trwały 6 tygodni i aby był większy dostęp do baz wypoczynkowych – mówił w programie „Poranna Rozmowa” radia RMF FM.

Trzymajmy ministra za słowo i miejmy nadzieję, że w te ferie dzieci będą mogły przynajmniej pozjeżdżać na sankach, bo, jak pamiętamy, w poprzednim sezonie było to niemożliwe.

Źródło: RMF FM, PAP, NCzas