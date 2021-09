Ogromne podwyżki cen energii na horyzoncie. W PiS panika. Nikt nie chce być ministrem klimatu

„Wirtualna Polska” donosi, że nikt nie chce objąć szefostwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Żaden polityk PiS nie chce być kojarzony z nadchodzącymi gigantycznymi podwyżkami cen energii.

We wrześniu planowana jest rekonstrukcja w rządzie. Stanowiska stracą ci ministrowie, którzy według władz PiS są odpowiedzialni za nadchodzące podwyżki prądu.

– Według wyliczeń rządowych, spółki energetyczne wystąpią na jesieni o podwyżki cen prądu dochodzące do 40 proc. Ma za to odpowiadać min. Kurtyka, który prowadził negocjacje z UE dot. emisji CO2. Stąd przesądzona dymisja Kurtki przy rekonstrukcji rządu – informuje Mariusz Gierszewski – dziennikarz Radio Zet.

Prawo i Sprawiedliwość ma jednak problem, bo według doniesień „Wirtualnej Polski” „nikt nie pali się dziś do przejęcia po Michale Kurtyce teki ministra klimatu”.

– Nowogrodzka wie, że energia pójdzie w górę o kilkadziesiąt procent, podwyżka prądu sięgnie 40 proc. Ludzie w dużych miastach jeszcze sobie z tym jakoś poradzą, ale najbardziej to uderzy w mieszkańców mniejszych miast, mówiąc wprost: w wyborców PiS. I tym partyjna centrala martwi się najbardziej – mówi informator „WP”.

– Jest duża konsternacja, bo ktoś musi tym zarządzać i wziąć to na siebie. I w PiS trwa dziś dyskusja, kto to może być. No i jest problem – dodaje inny informator.

Podwyżki energii. Komentarze prawicy

Nadchodzące podwyżki cen energii był szeroko komentowane na prawicy. M.in. dlatego, że w dużym stopniu wynikają one z lekceważenia prawicowych postulatów.

– Kapitulacja rządu w Warszawie w sprawie unijnej polityki klimatycznej, statystycznie będzie kosztowała już na dzisiaj 226 złotych rocznie każdą polską rodzinę – komentował sprawę Robert Winnicki, poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego.

– Po szczycie grudniowym (RE), na którym premier zgodził się na zaostrzenie celów polityki klimatycznej naszego państwa, ceny uprawnień do emisji CO2, które muszą kupować polskie elektrownie, polskie ciepłownie, wzrosły o 40 proc. Od tych cen uprawnień na emisję uzależnione są bezpośrednio ceny ciepła i ceny prądu – mówił z kolei Krzysztof Bosak.

Redaktor „Najwyższego Czasu!”, Tomasz Sommer, napisał na Twitterze, że „cena emisji CO2 wskoczyła na rekordowy poziom 62,31 euro”.

– To oznacza, że ceny energii znów poszybują. To wyjątkowo perfidny system, bo państwo na nim zarabia. Czyli niszczy polski przemysł i doprowadza ludzi do nędzy pod pretekstem, że to dla ich dobra – stwierdził.

O tym skąd biorą się podwyżki cen energii pisał na łamach naszego portalu Tomasz Cukiernik:

Źródło: WP, bankier.pl, NCzas