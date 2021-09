Zawieszona za wypowiedzi o COVID-19 dr Martynowska może wrócić do wykonywania zawodu. Walka przed sądem jeszcze przed nią

Dr Anna Martynowska może wrócić do wykonywania zawodu. Wcześniej została zawieszona przez Naczelną Izbę Lekarską za swoje wypowiedzi na temat COVID-19. Walka przed sądem jeszcze przed nią.

Dr Martynowska została zawieszona w prawach do wykonywania zawodu pod koniec lipca 2020 roku. Krytykowała podejście państwa polskiego do walki z COVID-19, krytykowała straszenie wirusem, wskazywała, że pandemia to kwestia nazewnictwa i mówiła o nieefektywności testów diagnostycznych.

Pompowanie balonika pt. „pandemia” porównała do legendarnej audycji radiowej Orsona Wellsa o inwazji Marsjan na Ziemię. W Stanach Zjednoczonych masa ludzi uwierzyła w prowokację. Doktor poinformowała też o zawiadomieniu prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez ministra Łukasza Szumowskiego w związku z wprowadzaniem szeregu epidemicznych zasad i wprowadzeniu społeczeństwa w błąd.

Pisma z Urzędu Wojewódzkiego wprowadzające regulacje, obostrzenia, nakazy i zakazy nazywała „kabaretem”, a o ratownikach powiedziała: „biedaki w tych kombinezonach trudzili się bez sensu”.

Dolnośląska Naczelna Izba Lekarska uznała, że dr Martynowska stanowi zagrożenie dla pacjentów i zawiesiła lekarz w prawie do wykonywania zawodu.

„Zawieszenie prawa wykonywania zawodu ma na celu odizolowanie lek. Anny Prześlicy-Martynowskiej od pacjentów, ochronę pacjentów oraz zapobiegnięcie rozpowszechnianiu fałszywych i wprowadzających w błąd informacji na temat pandemii wywołanej wirusem Covid-19 […] Zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że Anna Martynowska popełniła ciężkie przewinienie zawodowe […] Prezentowana przez lekarza postawa stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów. Swoją postawą lekarz wprowadza pacjentów w błąd negując istnienie koronawirusa Covid-19” – orzekł Sąd Lekarski we Wrocławiu.

Pod koniec sierpnia br. dr Martynowskiej zakaz cofnięto. Od tego momentu wróciła do pracy z pacjentami, ale walka o pełne oczyszczenie przed sądem jeszcze przed nią.

„Decyzja OSL DIL uprawnia ww. lekarza do powrotu do wykonywania zawodu, jednakże podkreślenia wymaga, że postępowanie dotyczące popełnienia zarzucanego obwinionemu lekarzowi czynu nadal pozostaje w toku i nie zapadło orzeczenie uniewinniające ww. lekarza” – informuje Dolnośląska Izba Lekarska.

Dr Martynowska: Orwell tego nie przewidział

– Orwell nie przewidział tego, co dzieje się dookoła – mówiła w rozmowie z „Najwyższym Czasem!” dr Martynowska.

– Są wśród nas lekarze, którzy poszli w narrację covidową bezrefleksyjnie i bez końca. (…) Ale większość to są ludzie trzeźwo myślący. Po cichu mnie popierają. Nie mam do nich pretensji, że nie mówią tego głośno – wyznała dr Martynowska.

Cały wywiad do przeczytania poniżej.