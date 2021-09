Spotkanie z wężem nie tylko w tropikach. Pod prysznicem to średnia przyjemność

27-letnia mieszkanka miejscowości Saint-Paul-le-Gauthier (francuski departament Sarthe) przeżyła wspólną kąpiel pod prysznicem z wężem. Skończyło się na strachu i ucieczce z krzykiem z kabiny…

Jak podaje gazeta „Ouest-France”, gad wspiął się po jej nodze. Młoda kobieta opowiadała, że została „sparaliżowana”, kiedy poczuła go na nogach”. W końcu z krzykiem uciekła. Zwierzę dostało się do łazienki rurami.

Jej mąż jednak nie spanikował. Wykorzystał aplikację do identyfikacji gada, by ocenić poziom zagrożenia. Okazało się, że to znany jako symbol farmacji wąż Eskulapa, nieszkodliwy.

Mężczyzna zapędził go do kartonu i wypuścił na polu w pobliżu domu. Na wszelki wypadek, by uniknąć kolejnych takich przygód, zajmie się uszczelnienia sieci kanalizacyjnej…

Wąż Eskulapa to gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych. To największy wąż żyjący w Polsce, ale występuje niemal w całej Europie.