Żwir uznano za broń i mężczyźnie, który rzucił nim w premiera Trudeau grozi 10 lat

O „bezpośrednim” kontakcie premiera Kanady Justina Trudeau z „ludem” już pisaliśmy. W trakcie kampanii wyborczej znalazł się w tłumie protestującym przeciw wprowadzaniu przez niego obostrzeń sanitarnych. Tłum sypnął w premiera i jego świtę żwirem.

Trudeau był mocno zdziwiony, że go jednak nie wszyscy lubią. Teraz zatrzymano mężczyznę, który rzucał żwirem w premiera i grozi mu do 10 lat więzienia. Mężczyźnie postawiono zarzut napaści z użyciem… broni. Trochę to przypomina aresztowanie tego samego dnia pod Kapitolem w USA „faszysty”, który wymalował sobie na lusterku swastykę…

Rzucanie żwirem w polityka nie należy do dobrych obyczajów. Jednak taki „zamachowiec” we Francji, który spoliczkował prezydenta, posiedział sobie raptem 2 miesiące. A tu pod rządami tak tolerancyjnego i liberalnego premiera stawia się zarzut napaści z użyciem broni, aby paragraf był mocniejszy.

Do tego incydentu doszło kilka dni temu 6 września w miejscowości London w prowincji Ontario. To tamtejsza policja zidentyfikowała i aresztowała mężczyznę, który rzucał żwirem w premiera Kanady Justina Trudeau podczas spotkania wyborczego.

Premier, ani nikt inny, nie odniósł obrażeń. W rezultacie dochodzenia zatrzymano „Shane Marshalla, lat 25, ze St. Thomas usłyszał zarzut napaści z użyciem broni” – poinformowała policja w London. Stanął już w sobotę przed sądem, który wyznaczył następne posiedzenie na 6 października.

Zastosowano tu art. 267 Kodeksu, który stanowi, że napaść z użyciem broni to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i jest karane więzieniem do 10 lat lub inaczej określoną karą łączną. Zatrzymanego mężczyznę było łatwo zidentyfikować. Chwilę po wydarzeniach w London w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia osób rzucających żwirem i szybko wskazano nazwiska dwóch z nich, w tym właśnie Marshalla.

