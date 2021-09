Sośnierz o słowach Brauna do Niedzielskiego. „Nie popadajmy w histeryczne tony”

W programie „Woronicza 17” w TVP gościł m.in. poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Padło pytanie o słowa Grzegorza Brauna skierowane do „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego podczas czwartkowych obrad Sejmu. Sośnierz podkreślał, że wypowiedź ta nie była groźbą.

Przypomnijmy. W czwartek podczas posiedzenia Sejmu „minister pandemii” Adam Niedzielski wystąpił w związku z wnioskiem klubu KP-PSL o przedstawienie informacji bieżącej „w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia”. Głos po wystąpieniu ministra zabrał m.in. Braun, który mówił o przyszłym „akcie oskarżenia” za działania rządu i resortu zdrowia podczas pandemii Covid-19. Już po tym, gdy skończył się czas jego wypowiedzi i mikrofon został wyłączony, krzyknął w kierunku siedzącego w ławach rządowych Niedzielskiego: – Będziesz pan wisiał.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła w czwartek zawiadomienie do prokuratury w związku ze słowami Brauna. We wniosku napisała, że wypowiedź posła Brauna może wypełniać znamiona czynu zabronionego, o którym mowa w Kodeksie karnym, tj. groźby karalnej.

PAP zwróciła się z prośbą o ocenę tej sytuacji do wszystkich posłów Konfederacji. Robert Winnicki oświadczył: – To nie jest stanowisko Konfederacji i nie będę tego komentował. Krzysztof Tuduj odpowiedział: – Bez komentarza. Taka sytuacja.

Poseł Janusz Korwin-Mikke ocenił, że Grzegorz Braun „przede wszystkim nie obraził (ministra zdrowia), natomiast co do pana Niedzielskiego, to on ewentualnie powinien złożyć wniosek do prokuratury”. Jak dodał, pod względem formalnym nie można mówić o żadnej groźbie ze strony Brauna, a raczej o formie ostrzeżenia bądź symbolicznej „przepowiedni”.

Na antenie TVP do słów Brauna odniósł się też Dobromir Sośnierz. – Wypowiedź Grzegorza Brauna nie była miła, ale to nie była groźba. Nie popadajmy w histeryczne tony. Jak się mówi „będziesz siedział”, to nie oznacza to, że „ja Cię wsadzę”, a powiedzenie „będziesz wisiał” nie znaczy, że „ja cię powieszę” – podkreślił.

Źródła: TVP/NCzas