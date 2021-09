Szczawiński UJAWNIA prawdę o covidowej rzeczywistości. „I tak by właśnie na przykład wyglądało uczciwe przedstawianie sprawy”

Matematyk i twórca modelu budowania odporności zbiorowej Krzysztof Szczawiński w kolejnym wpisie ujawnił, jak zakłamywana jest covidowa rzeczywistość. Naukowiec odniósł się do danych, które publikuje pandemiczny resort zdrowia.

„Wczoraj pisałem, że nie dość, że nie ogarniają co jest procentem czego, to jeszcze zakłamują rzeczywistość porównując liczby de facto z różnych okresów…” – rozpoczął Szczawiński.

Przypomnijmy, że w poprzednim wpisie matematyk obnażył błędy pandemicznych urzędników. Pandemiczny resort zdrowia podał bowiem, że liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szprycowania drugą dawką wyniosła 1 407 243 przypadki. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych – po upływie 14 dni od pełnej dawki – było 12 505 zakażeń.

Z tych danych pracownicy pandemicznego Ministerstwa Zdrowia wyciągnęli wniosek, że odsetek zakażonych wśród w pełni zaszprycowanych wyniósł 0,88 proc. Krzysztof Szczawiński wyjaśnił jednak ich błąd. Policzyli oni bowiem procent zakażonych, którzy byli zaszprycowani, a nie odsetek zakażeń wśród zaszczepionych.

Szczawiński odniósł się też do danych dotyczących zgonów zakażonych koronawirusem wśród zaszprycowanych.

„Dodatkowo porównują tu liczby które nie są porównywalne (ogromna większość zakażeń i zgonów była w czasie gdy zaszcz*pionych było jeszcze bardzo niewiele) – uczciwie by było podać o ile szcz*pienie zmniejszyło ryzyko zakażenia czy zgonu, ale to by trzeba było umieć policzyć (jeśli ktoś w MZ to czyta, to w razie czego służę pomocą w policzeniu tego…)” – podkreślił.

Odkłamać covidową rzeczywistość

Teraz Szczawiński przedstawił remedium na zakłamywanie rzeczywistości.

„Jak ją odkłamać?

A no chociażby porównując ten ostatni raport do takiego samego sprzed 3 tygodni – i okazuje się, że na 8861 nowych stwierdzonych zakażeń z tego okresu 2418 było u osób w pełni zaszcz*pionych – czyli obecnie 27% procent zakażeń jest u w pełni zaszcz*pionych (a pewnie i więcej, gdyż zaszcz*pionych mniej się testuje niż niezaszcz*pionych) – i owszem, jest to mniej niż procent zaszcz*pionych, wynoszący w tym okresie 49%, ale nawet nie dwukrotnie mniej…” – wskazał.

„I podobnie jeśli chodzi o zgony w tym okresie: ponad 19% to były zgony osób w pełni zaszcz*pionych (27 na 140) (i to już nawet nie wnikając w to, że pośród najstarszych, najbardziej narażonych, procent zaszcz*pionych jest niższy niż wśród młodszych)” – dodał.

„I tak by właśnie na przykład wyglądało uczciwe przedstawianie sprawy…” – skwitował.

Źródło: Facebook