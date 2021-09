Korwin-Mikke pisze do Billa Gatesa ws. pandemii COVID-19 i szczepionek

Na Twitterze Janusza Korwina-Mikkego pojawił się wpis po angielsku. Jak się okazuje – adresatem tego wpisu jest Bill Gates, czyli jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

O czym konserwatywno-liberalny polityk z Polski chciałby porozmawiać z Gatesem? Chodzi o tzw. pandemię koronawirusa i szczepionki na COVID-19, które tak promuje Gates i jego fundacja.

Na samym początku prezes Korwin-Mikke pisze, że ma „2 pytania do pana Gatesa”.

Pierwsze z nich dotyczy wiary wielu radykalnych zielonych, do których prawdopodobnie zalicza się sam Gates, w to, że na świecie jest zbyt wielu ludzi.

– Załóżmy, że CoViD jest naprawdę tak zabójczy, że bez szczepionki zabije 50 proc. ludzkości. Ale chcesz zmniejszyć populację – więc DLACZEGO Cię to obchodzi? – pyta lider wolnościowego skrzydła Konfederacji.

Drugie pytanie dotyczy darwinizmu:

– Nie wierzysz w Darwina i przetrwanie najlepiej przystosowanych? Pandemia uczyniłaby ludzkość lepszą – tak jak Czarna Śmierć w 1350 – pisze Janusz Korwin-Mikke.

Bill Gates zapewne nie odpowie, ale internauci mogą sami zastanowić się nad ciekawymi pytaniami zadanymi przez konfederatę.

2 Qs to Mr.Gates. 1.Suppose the CoViD is really so deadly that without vacc. it will kill 50% of mankind. But U want to reduce the population – so WHY do U care? 2.U dont believe in Darwin and survival of the fittests? Pandemy would make the mankind better, like Black Death '1350 pic.twitter.com/DUIWK1p6G7

— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) September 21, 2021