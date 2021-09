Impreza u Mazurka. Konfederacja wytyka politykom hipokryzję ws. sanitaryzmu

Konfederacja wytyka hipokryzję tym politykom, którzy publicznie nawołują do przestrzegania zasad sanitaryzmu, a na na imprezie urodzinowej znanego dziennikarza zupełnie o tych zasadach zapomnieli.

We wtorek „Fakt” opublikował zdjęcia z piątkowej imprezy urodzinowej dziennikarza RMF FM Roberta Mazurka. Byli tam przedstawiciele tzw. „bandy czworga”, czyli posłowie PiS, PO, PSL-u i Lewicy. Świetnie się bawili, gdy w tym czasie w Sejmie przemawiał prezes NIK Marian Banaś.

Nie przestrzegali też własnych zasad sanitaryzmu, które tak forsują, co wytknęła im Konfederacja podczas konferencji w Sejmie.

– W Polsce pełzająca segregacja sanitarna staje się powoli rzeczywistością. Mamy tutaj do czynienia z działaniami przede wszystkim instytucji publicznych. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy państwa o sytuacji z puławskim sanepidem. W Puławach sanepid zarządał od dyrektorów placówek oświatowych informacji o tym kto, jakim preparatem, kiedy jest zaszczepiony. Oczywiście było to żądanie nielegalne – mówił poseł Konfederacji i lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Codziennie dostajemy informacje mailowe, telefoniczne, z najróżniejszych źródeł od ludzi, pracowników, którzy boją się o swoją pracę, którzy są pozbawiani premii, przesuwani na gorsze stanowiska tylko dlatego, że nie są zaszczepieni. To jest kwintesencja tego czym jest segregacja sanitarna – dodał Piotr Czak-Żukowski.

– Ta sytuacja jest nakręcana przez rządzących do spółki razem z tzw. totalną opozycją, która się właściwie niczym od rządu nie różni. Szczucie ludzi na ludzi. Zaszczepionych na niezaszczepionych. Noszących maseczki na nienoszących maseczki. To jest kampania nienawiści, która dzieli społeczeństwo. Zgodnie z zasadą dziel i rządź, rządzącym jest łatwiej, ale to doprowadza do strasznych efektów. Do ludzkiej tragedii, pozbawiania pracy, ataków słownych. Nie możemy do tego dopuścić. Tymczasem ci sami ludzie, którzy tak szczują ludzi na ludzi, którzy uprawiają tę kampanię nienawiści, balują sobie na przyjęciu redaktora Mazurka bez żadnych obostrzeń, bez żadnych maseczek, bez dystansu społecznego, tak jakby ten śmiertelny wirus w ogóle nie istniał – mówił dalej.

Źródło: NCzas