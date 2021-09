„Zerwę pani ten program!” Konfederacja pokazuje materiał, którego boi się rząd PiS [VIDEO]

W czwartek wieczorem Telewizja Republika nie wyemitowała zapowiadanego programu „Otwartym tekstem” Ewy Stankiewicz. Dziennikarka ostro przepytywała w nim ministra Piotra Naimskiego o stan polskiej energetyki. Konfederacja pokazała, co takiego ukryto przed widzami.

Podczas konferencji prasowej Robert Winnicki, lider narodowego skrzydła Konfederacji, wyświetlił na tablecie fragment programu Ewy Stankiewicz, w którym dziennikarka magluje ministra Piotra Naimskiego o Zielony Ład i uległość wobec Unii, a minister w odpowiedzi grozi „zerwaniem programu”.

– W tym krótkim wywiadzie jest wszystko co istotne żeby wiedzieć na temat obecnej sytuacji energetycznej w Polsce. Mamy jasne przyznanie, że to na co rząd zgodził się w Europejskim Zielonym Ładzie to samobójstwo energetyczne Polski – mówił Robert Winnicki podczas konferencji.

.@RobertWinnicki prezentuje fragment programu red. Ewy Stankiewicz, która przeprowadzała wywiad z ministrem Piotrem Naimskim na temat polskiej energetyki, który nie ukazał się na antenie… Dlaczego? Posłuchajcie sami! pic.twitter.com/gamJRwfxeA — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) September 24, 2021

To, co słyszymy na nagraniu jest oburzające i pokazuje, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości traktują media – również te niepubliczne, ale znane z prorządowej postawy.

Oj, usunęli nawet ten reklamowy skrót, a był dobry więc zachowałem ;) pic.twitter.com/EbKEUwytBr — Adam Wojtasiewicz ✝️⚔️🇵🇱 (@wojtasiewiczpl) September 24, 2021

– Czy to prawda, że minister Soboń już podpisał i wysłał pisma do Komisji Europejskiej ws. harmonogramu wyłączeń, kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozienice z nowymi blokami, Połaniec? Na jakim jesteśmy etapie? Czy te pisma już poszły do Komisji Europejskiej? – pyta Ewa Stankiewicz w nieopublikowanym materiale.

– To jest system wynikający z przyjętej w Unii Europejskiej polityki polityki energetycznej i klimatycznej – odpowiada minister Naimski.

– Czy to nie jest wobec tego samobójstwo? Dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni przy kopalniach jeśli 70 proc. energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest najtańsza energia w tej chwili w Europie? – pyta dalej dziennikarka.

– Gdyby nie było tych uwarunkowań, które wynikają z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to można by było tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania – odpowiada polityk.

– Ale dlaczego? – dopytuje redaktor Stankiewicz.

– Dlatego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej – twierdzi Naimski.

– Byliśmy członkami Unii Europejskiej, jak był [ministrem] profesor Jan Szyszko i pilnował interesów polskich – kontruje dziennikarka. – A może my nie mamy problemu z tym, że taka właśnie aktualnie jest ideologia w Unii Europejskiej, tylko może mamy problem z tym, że ktoś się w Polsce na to właśnie zgodził? – dopytuje Stankiewicz.

– Rząd Tuska się zgodził na to… Na ten kierunek – pisowski polityk próbuje grać klasycznym „to wina Tuska”. Dziennikarka jednak nie odpuszcza: – Kiedy był podpisany Zielony Ład? – dopytuje.

– To jest kwestia ostatnich kilku miesięcy – przyznaje minister Naimski.

– Kto negocjował Zielony Ład? – pyta dalej dziennikarka.

– To różnie…. – odpowiada zbity z pantałyku minister.

Na koniec słyszymy jeszcze ministra Naimskiego mówiącego wściekłym tonem: – Zerwę pani ten program!

W mediach społecznościowych widniał przez jakiś czas prawie dwuminutowy zwiastun rozmowy na oficjalnym profilu Telewizji Republika, ale zniknął.

– Ustawione negocjacje w UE? Powstrzymać samobójstwo energetyczne Polski. Pozwolisz na zamknięcie kopalń – zapłacisz 10 razy więcej za prąd – słyszeliśmy w zwiastunie.

Po 6 latach rządów PIS pierwszy raz zdarzyło się, że ktoś przycisnął członka rządu w strategicznych sprawach. Na te pytania posłowie PIS powinni odpowiadać we wszystkich telewizjach bo to PMM na szczycie UE w lipcu 2020 zaakceptował zaostrzenie celów energetycznych polityki UE! https://t.co/zDWFiXJGTL — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 24, 2021

Tomasz Sakiewicz w rozmowie z „Wirtualnym Mediami” powiedział, że może dopuści program do emisji, ale musi go najpierw obejrzeć. Pytanie, czy po obejrzeniu materiału przez pupila władzy, nie zostanie on wykastrowany z najważniejszych pytań i odpowiedzi.

Źródło: NCzas, Wirtualne Media