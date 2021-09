Jak za okupacji. Kilkadziesiąt tysięcy fałszywych przepustek covidowych

We Francji fałszowanie „przepustek zdrowotnych” podlega surowym karom i użytkownik fałszywego szczepienia naraża się na karę do 3 lat więzienia i 45 000 euro grzywny. Od 1 września nasiliło się polowanie na fałszywki. Do tej pory wszczęto 350 postępowań, w tym około 270 przeciw pielęgniarkom i opiekunom, którzy byli zobowiązani do szczepień, a są podejrzewanym o ominięcie tego nakazu.

W sumie o używanie sfałszowanych kodów podejrzewa się prawie 36 000 osób. Wynika to z raportu miejscowych ubezpieczeń. Od końca sierpnia lokalne kasy chorych codziennie otrzymywały „od 6 do 10” zawiadomień z policji.

Do tej pory zarejestrowano 262 przypadki oszustw, które dotyczą 14 ośrodków szczepień i 35 709 ubezpieczonych. Kasy chorych kierują zawiadomienia do prokuratur.

Fałszowanie „przepustek”, a wcześniej wyników testów stało się plagą od początku pandemii. Dla niektórych był to nowy biznes, ale zdarzały się przypadki hakerskich włamań „na złość systemowi”, po których przydzielano kody QR „darmowo”.

Odpowiedzią było wprowadzenie wysokich kar. Użytkownikom fałszywych „przepustek” grozi do 3 lat, ale fałszerzom już do 5 lat pozbawienia wolności i do 150 000 euro grzywny. System przepustek miał obowiązywać do listopada, ale francuski rząd pracuje nad przedłużeniem tego środka do końca lipca 2022 roku.

