Prof. Gwiazdowski znalazł dowód, że „maseczki ratują życie!” SPRAWDŹ!

Tzw. koronasceptycy nie wierzą w to, że maski mogą ratować życie. Odmienne spojrzenie na ten problem przedstawił jednak prof. Robert Gwiazdowski. Tego nikt się nie spodziewał.

Szokujący wpis zamieścił na swoim Twitterze prof. Robert Gwiazdowski. „Dla niedowiarków, że maseczki ratują życie!!!” – rozpoczął.

„Kolega szedł z kochanką. Obok przeszła żona i nic się nie stało – nie poznała go” – napisał Gwiazdowski.

Jest to mocny dowód na to, że maski mogą jednak w niektórych sytuacjach uratować życie. W innych niestety jednak ich noszenie może obfitować w negatywne skutki. Pisał o tym m.in. biolog medyczny dr Piotr Witczak.

„To, że noszenie masek jest szkodliwe nie podlega dyskusji [1] Można się spierać w jakim stopniu i warunkach, dla kogo bardziej/mniej” – wskazał dr Piotr Witczak w jednym ze swoich wpisów.

Naukowiec zauważył też, że w kontekście oceny stosunku korzyści do ryzyka powinno paść następujące pytanie: „Ile osób musi nosić maski, żeby zapobiec jednemu przypadkowi Covid-19 tygodniowo?”. Podkreślił, że według Norwegian Institute of Public Health (NIZP) jest to liczba wynosząca 200 tys. Naukowiec załączył publikację norweskiego instytutu.

Dr Witczak zebrał też ponad 100 publikacji naukowych. Z ich analizy wysnuł wnioski, że maski nie działają, a nawet są szkodliwe.

