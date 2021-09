Topowy tenisista zawiesza karierę. Powikłania po szczepieniu. „Nie mogę trenować, nie mogę grać”

Francuski tenisista Jeremy Chardy na czas nieokreślony zawiesza karierę sportową. Powodem są powikłania po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19. Po czasie sportowiec stwierdził, że żałuje przyjęcia preparatu.

34-letni tenisista poinformował, że w tym sezonie już nie zagra. Wciąż odczuwa bowiem skutki uboczne przyjętej w sierpniu szczepionki przeciwko COVID-19.

– Od momentu, gdy dostałem szczepionkę, nagle mam problem, mam wiele problemów. W rezultacie nie mogę trenować, nie mogę grać – powiedział Chardy agencji AFP.

Wytłumaczył, że podczas wzmożonego wysiłku fizycznego doskwiera mu silny, paraliżujący ból w całym ciele, który uniemożliwia mu normalny ruch.

Stan ten utrzymuje się od kilku tygodni. Chardy bezradnie rozkłada ręce i mówi, że nie wie, co robić dalej. Podobnego stanu nie uświadczył nigdy wcześniej.

Cały kłopot – jak twierdzi – polega na tym, że nie ma dostatecznej wiedzy na temat szczepionki przeciw COVID-19, w związku z czym specjaliści i on sam nie wiedzą, jakie kroki podjąć. Dotychczasowe decyzje podejmowali po „omacku”, ale stan zdrowia nie poprawiał się na tyle, by móc nawiązać skuteczną rywalizację w zawodowym tourze.

Francuski tenisista zdradził, że znane mu są podobne przypadki skutków ubocznych szczepionki u innych osób, także sportowców, lecz u nich objawy ustępowały wcześniej. U niego wciąż się utrzymują.

– Teraz najważniejsze to dbać o siebie. Wolę poświęcić więcej czasu na leczenie i mieć pewność, że w przyszłości nie będę miał problemu, niż próbować jak najszybciej wrócić na kort, co mogłoby się skończyć kolejnymi kłopotami zdrowotnymi. Nie wiem, jak długo to potrwa. Na razie mój sezon się skończył – powiedział Chardy.

– To frustrujące, ponieważ ten sezon rozgrywałem na naprawdę na wysokim poziomie – zaakcentował.

– Teraz mój sezon jest w martwym punkcie i nie wiem kiedy wrócę. Żałuję, że przyjąłem szczepionkę, ale nie mogłem wiedzieć, co się później stanie – powiedział 34-letni tenisista (cytaty za: przegladsportowy.pl).

Chardy był bliski wywalczenia medalu olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Ostatecznie odpadł w ćwierćfinale z późniejszym triumfatorem, Niemcem Alexandrem Zverevem.

Jak mówi, szczepionkę przeciw COVID-19 przyjął już po IO w Tokio, czyli na początku sierpnia. Od tego momentu przegrał dwa mecze w prestiżowych turniejach – ATP Masters 1000 w Cincinnati oraz US Open w Nowym Jorku. W spotkaniach z Tennysem Sandgrenem i Matteo Berrettinim nie ugrał nawet seta.

Chardy to czołowy francuski tenisista, regularny uczestnik największych tenisowych turniejów. W swojej karierze najwyżej zajmował 25. miejsce w rankingu ATP.