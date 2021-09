Kraska: Czwarta fala stała się faktem

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem w Polskim Radiu 24. W rozmowie ze Stanisławem Janeckim mówił o bieżącej sytuacji pandemicznej w Polsce.

– Czwarta fala stała się faktem. Wczorajsza liczba przekroczyła 1000 przypadków. O tym już mówiliśmy od tygodnia, że to pewnie nastąpi i rzeczywiście nastąpiło – mówił Waldemar Kraska w rozmowie ze Stanisławem Janeckim w Polskim Radiu 24.

– Dzisiaj rzeczywiście też mamy powyżej tysiąca przypadków – 1208. Czyli ten trend wzrastający zdecydowanie już w tej chwili się utrwalił. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to jest wzrost o 24proc. Także niestety i ta liczba jeszcze bardziej mnie martwi, 27 osób niestety zmarło – dodał.

Przypomnijmy, że wcześniej urzędnicy z Ministerstwa Zdrowia straszyli, że od tysiąca przypadków dziennie zaczną wprowadzać obostrzenia.

Przypomniał o tym wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski.

W Radiu Plus minister mówił o spełniających się rządowych prognozach.

– To wszystko oczywiście zależy tak, jak pan powiedział, od tego jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. Według tej prognozy, która wskazywała, że pod koniec września będziemy mieli 1000 zakażeń, to prognoza na październik mówiła o tym, że mniej więcej na koniec października będzie to około 5 tysięcy zakażeń dziennie – stwierdził Adam Niedzielski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

Źródło: Polskie Radio 24