Prezydent Duda o pandemii: Daliśmy radę

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Ochrony Zdrowia. Głowa państwa jest zadowolona z tego, jak aparat państwowy poradził sobie z tzw. pandemią.

– Generalnie się udało więc przetrwać najgorszy jak do tej pory okres, kiedy mieliśmy ponad 20 tysięcy dziennie przypadków stwierdzonych koronawirusa, kiedy musieliśmy uruchomić szpitale polowe de facto, kiedy nawet w hangarze na lotnisku Okęcie był szpital dedykowany COVID-owy, w którym jak wiem pacjenci dziękowali Bogu, że się do niego dostali, bo był właśnie dokładnie przygotowany i dedykowany tego typu schorzeniu i wszystkiemu temu, co może w związku z nim wystąpić, więc mimo tego, że warunki były takie, jakie były, jakie można stworzyć w hangarze, to w efekcie pomoc medyczna była lepsza, w sensie nie tylko wiedzy eksperckiej lekarzy i pielęgniarek, ale także w sensie wyposażenia właśnie, lepsza niż nie w jednym szpitalu w naszym kraju – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie posiedzenia Rady ds. Ochrony Zdrowia.

– Daliśmy radę. Nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, żeby gremialnie zabrakło miejsc w szpitalach dla pacjentów. Nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby zabrakło komuś podstawowych środków ratujących życie, czyli choćby respiratorów, nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby dla kogoś brakło tlenu, więc tak jak mówię, ogólnie trzeba powiedzieć, że przeszliśmy przez ten najtrudniejszy okres i mam nadzieję, że już tak więcej nie nastąpi – uważa Duda.

Cóż, jeśli Andrzej Duda sądzi, że „daliśmy radę”, i że „generalnie się udało”, to chyba zbyt często ogląda TVP.

Okres tego najgorszego od czasów Hiszpanki kataklizmu – oczywiście mowa o lockdownie, a nie o Covidzie – zabrał na tamten świat największą liczbę Polaków od czasów II wojny światowej. Większość z tych osób zmarła właśnie dlatego, że państwo nie dało rady i generalnie się nie udało, a nie przez koronawirusa.

Polecamy prezydentowi choćby materiały dostępne na NCzas.com: