Podwyżka podatków w ramach Polskiego Ładu klepnięta. Jak zagłosowały partie polityczne? [FOTO]

Polski Ład – z poprawkami – został przyjęty przez Sejm. Nadciąga podwyżka podatków, choć nieco niższa, niż początkowo zakładano. Ustawa trafi teraz do Senatu.

W piątkowe popołudnie Sejm uchwalił tzw. Polski Ład. Za przyjęciem rewolucji podatkowej zagłosowali wszyscy posłowie klubu PiS, trzech z Kukiz’15, po jednym z Lewicy, Porozumienia (Monika Pawłowska, która zapowiedziała, że Porozumienie opuści), Polskich Spraw oraz dwóch posłów niezależnych. W sumie 235 posłów.

Ponadto dwóch posłów Polskich Spraw wstrzymało się od głosu, a pozostali (217) zagłosowali przeciwko Polskiemu Ładowi.

Polski Ład – co się zmieni?

Wśród zmian, jakie poparł Sejm w piątek, jest podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podwyżka pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej którego stawka rośnie do 32 proc. Obecnie ten próg wynosi 85 tys. zł, od przyszłego roku ma być to 120 tys. zł.

Żeby nie było tak kolorowo, to zmienią się zasady odliczania składki zdrowotnej – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. Uchwalona w piątek ustawa to odliczenie likwiduje.

W zamian za to przegłosowano poprawkę, nazwaną ulgą dla klasy średniej, która oznacza, że brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł rocznie.

Z tej ulgi będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie, ale także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Wśród innych zmian, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, jest ulga dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale będą nadal pracować i nie będą pobierać emerytury, dostaną dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł, co oznacza, że nie będą płacić podatku od dochodów, które nie przekroczą 115 tys. zł.

Podobne odliczenie zostało wprowadzone dla rodzin, mających co najmniej 4 dzieci. Każdy z rodziców w rodzinie posiadającej więcej niż 4 dzieci uzyska odliczenie w kwocie 85 tys. zł, które powiększy kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł. To oznacza, że dwójka rodziców nie zapłaci podatku od dochodu nieprzekraczającego 230 tys. zł.

Uchwalona ustawa wprowadza nowe zasady dotyczące składki zdrowotnej także dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, płacą podatek zryczałtowany oraz na podstawie karty podatkowej.

Rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł (kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia). Także osoby płacące podatek według karty podatkowej będą płacić składkę liczoną od minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie ona wynosić 270 zł. Z kolei dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Polski Ład przynosi też wiele zmian, nazywanych przez rząd „uszczelnieniem systemu”, a w rzeczywistości poważnie ograniczających koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej, m.in. w grupach kapitałowych. Dlatego w trakcie prac nad ustawą posłowie opozycji i przedstawiciele organizacji gospodarczych zwracali uwagę, że podwyższy to koszty działalności gospodarczej firm, a koszty te przełożą się na wyższe centy towarów i usług. Nazywali wprowadzane zmiany „podatkiem inflacyjnym”.

Wyżej wymienione zapisy to tylko niektóre zmian, jakie niebawem nas czekają. Cała ustawa, wraz z uzasadnieniem, liczy niemal 700 stron.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Większość uchwalonych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Aby tak się stało, ustawa musi być ostatecznie uchwalona, podpisana przez prezydenta i opublikowana do końca listopada br.

Źródło: PAP/NCzas