Szczepieniofil Kaczyński ma problem z niepokorną posłanką Siarkowską

Anna Siarkowska, mimo, że formalnie jest jest posłanką PiS-u, to w kwestii segregacji sanitarnej stoi tam, gdzie Konfederacja. Jarosławowi Kaczyńskiemu, który ponoć jest całym sercem za polityką covidową rządu, spędza ona sen z powiek, bo jej brak może zagrozić większości sejmowej PiS-u.

Niedawno pisaliśmy, że w sieci pojawił się apel do prezydenta RP Andrzeja Dudy w związku z wprowadzanym sanitaryzmem i ograniczaniem praw Polaków. W spocie pojawiło się wiele twarzy ludzi działających w różnych dziedzinach. Udział w nim wzięli m.in. Jan Pospieszalski, dr Zbigniew Hałat, dr Piotr Witczak, Karolina i Tomasz Elbanowscy i… posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Siarkowska.

Portal gazeta.pl donosi, że niepokorna posłanka spędza sen z powiek prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.



– Naszym ograniczeniem jest, niestety, rzeczywistość polityczna. Jeśli będzie taka sytuacja i taka stabilność większości sejmowej, że pozwoli to nam na utemperowanie jej albo rozstanie, to się na pewno wydarzy – mówi portalowi polityk PiS chcący pozostać anonimowy.



– To odwieczny dylemat między wartościami a większością sejmową – dodaje.

Dalej polityk mówi o Siarkowskiej, że „jest wewnętrzne przekonanie, graniczące już sam nie wiem z czym, że to jest przypadek beznadziejny”.

Informator przypomina jak marszałek Elżbieta Witek kazała posłance Siarkowskiej założyć maskę, a ta obraziła się i wyszła z sali plenarnej.



– Skoro wychodzi obrażona, bo nie ma maseczki, a głosowania w Sejmie jak na razie wciąż układają się po naszej myśli, to znaczy, że nie jest niezbędna, więc może do rozwiązania tego problemu dojdzie wcześniej, niż myśleliśmy – mówi.

Kaczyński ponoć bardzo mocno zareagował na rebelię swojej polityk. – Znam prezesa od wielu lat, ale była to na pewno jedna z jego bardziej żywiołowych reakcji, jakie miałem okazje obserwować – relacjonuje polityk.

Tymczasem do PiS-u może dołączyć nowa polityk. Ona na pewno nie będzie miała problemu z restrykcjami i segregacją. Wywodzi się bowiem z Lewicy.

