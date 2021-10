OFICJALNE ZGONY na Covid wśród SZCZEPIONYCH w Polsce. Nie wszyscy są ujęci w statystyce

Ministerstwo Zdrowia podało oficjalną liczbę zgonów na Covid-19. Uwagę zwraca jeden szczegół.

Według danych Ministerstwa Zdrowia od rozpoczęcia szczepień drugą dawką na Covid-19 zmarło w Polsce 39614 osób.

Resort zdrowia podał też ile zaszczepionych Polaków zmarło na Covid-19 według oficjalnych statystyk.

Ministerstwo podaje, że było to 714 osób, które były zaszczepione w pełni. Zaznacza się jednak, że do tej statystyki zalicza się jedynie te osoby, które były już co najmniej dwa tygodnie po przyjęciu drugiej dawki.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zgony nie są związane z samym szczepieniem przeciwko Covid-19.

To oficjalne dane. Wcześniej MZ podawało dane o ilości zakażeń wśród zaszczepionych – w tej kwestii na polskiej scenie politycznej pojawili się tacy, którzy podważają wiarygodność tego, co mówi Polakom MZ.

M.in. Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i lider struktur partii KORWiN na Kaszubach, na konferencji zarzucił ministrowi zdrowia „przekręcanie danych”.

Konferencja dotyczyła ilości zakażeń wśród osób zaszczepionych. Pisaliśmy o tym szerzej:

Źródło: NCzas, „Wirtualna Polska”