Konfederacja: 28 proc. zakażeń to zaszczepieni. Niedzielski KŁAMIE [VIDEO]

Będziemy mówili o kłamstwach ministra Adama Niedzielskiego, o manipulacjach jakich dopuszcza się minister zdrowia – zapowiedział na początku konferencji prasowej w Sejmie wolnościowy poseł Konfederacji – Artur Dziambor.

Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i lider struktur partii KORWiN na Kaszubach, stwierdził, że Adam Niedzielski „nigdy nie powinien piastować urzędu ministra”.

Prawicowiec zarzucił ministrowi zdrowia „przekręcanie danych”. Następnie zacytował słowa Adama Niedzielskiego mówiącego, że „udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach wynosi 0,9 proc.”.

– Czyli 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni. A jeżeli chodzi o zgony to odsetek ten wynosi 98 proc. – cytował Niedzielskiego Dziambor.

– Minister to powiedział, sugerując, że ludzie, którzy są zaszczepieni są całkowicie chronieni – stwierdził.

– Tymczasem trzeba wziąć pod uwagę co dzieje się w ciągu ostatniego miesiąca. Zakażenia w Polsce od 10 do 17 września – zaszczepieni – 27,98 proc., niezaszczepieni – 72 proc. Tych zaszczepionych to 1 100 ponad osób, tych niezaszczepionych – ponad 3 tysiące. Zgony w tym tygodniu: zaszczepieni – 10 osób, niezaszczepieni – 46. Czyli 17 proc. to zgony zaszczepionych – wyliczał wolnościowiec.

– W kolejnym tygodniu – powiedział poseł Dziambor – zaszczepieni stanowili 28 proc. zakażonych, niezaszczepieni – 71 proc. Jeśli chodzi o zgony to 20 proc. z nich dotyczyło osób zaszczepionych.

– Społeczeństwu wmawia się, że szczepionka ratuje przed zachorowaniem, przed ciężkim przebiegiem choroby i przed śmiercią. Tymczasem statystyka mówi inaczej: mamy do czynienia z 20 proc. jeśli chodzi o zgony, z 30 proc. jeśli chodzi o zakażenia. O tym nie mówi minister Niedzielski, używa fałszywej statystyki sumując dane z ostatnich kilku miesięcy, podczas gdy wiadomo, że najważniejsze jest to, co dzieje się teraz – stwierdził parlamentarzysta.

– Szanowni państwo, minister Niedzielski zwyczajnie was wszystkich okłamuje. Apelujemy, by nie powielać kłamstw ministra Niedzielskiego, ale aby przekazywać twarde dane, które są oficjalne. Minister zajmuje się propagandą, a nie naszym zdrowiem – podsumował Dziambor.

– Naszą misją jest przekazywać informacje, tego samego oczekujemy od rządu – wtórował Dziamborowi Krzysztof Bosak – reprezentant nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji.

– Protestujemy przeciwko manipulowaniu postawami przy ogromnym deficycie informacji – dodał narodowiec.

Cała konferencja: