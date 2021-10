Pilot odmówił startu. Zapaśnicy nie polecieli na MŚ, bo nie chcieli założyć maseczek

Pilot samolotu lecącego do Oslo odmówił startu z powodu grupy osób, które odmówił założenia masek zakrywających usta i noc. Jak się okazało – byli to rosyjscy zapaśnicy, którzy chcieli lecieć na mistrzostwa świata.

Zdarzenie miało miejsce na na pokładzie samolotu linii lotniczych KLM na amsterdamskim lotnisku Schiphol. Samolot miał planowo odlecieć do Oslo, ale na pokładzie doszło do awantury – personel próbował przymusić grupę pasażerów do założenia masek.

Carina Bergqvist, rzeczniczka KLM, powiedziała w norweskiej telewizji NRK, że z pokładu wyrzucono siedmiu pasażerów.

– Otrzymaliśmy zawiadomienie od kapitana o awanturze na pokładzie. Szef pilotów oznajmił, że w zaistniałej sytuacji nie zamierza lecieć z tymi pasażerami. W takich sytuacjach reagujemy wyprowadzeniem niechcianych osób – wyjaśnił NRK rzecznik policji Marvin van den Engh.

Wyrzuceni pasażerowie byli zmuszeni do spędzenia nocy na lotnisku. Tam również nie zamierzali nosić masek.

– Na zdjęciach z ich profili w mediach społecznościowych wyraźnie widać, że po lotnisku poruszają się bez wymaganych maseczek — skomentowała stacja.

Jak się okazuje – wyrzuceni mężczyźni byli sportowcami. To rosyjscy zapaśnicy, którzy chcieli polecieć na mistrzostwa świata w Oslo.

Źródło: o2.pl