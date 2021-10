Kapitan państwo atakuje. Niedzielski chce upaństwowić ratownictwo medyczne

Myślę, że w ratownictwie jest potrzebny jakiś krok, żeby stacje podlegały w większym stopniu choćby wojewodom – powiedział w „Porannej rozmowie” w RMF FM minister Adam Niedzielski.

Minister Adam Niedzielskie twierdzi, że ostatnie kryzysy w polskiej służbie zdrowia wynikają z konfliktów pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Szef resortu zdrowia zdaje się obwiniać za zapaść prywatne biznesy.

Rozwiązania polityk upatruje w nacjonalizacji lub, jak to się ujmuje teraz, by nie kojarzyło się z systemami totalitarnymi, upaństwowieniu.

– Mamy trzy fronty, na których rozmawiamy. Z ratownikami doszliśmy do pewnego porozumienia systemowego, ale jego realizacja nie przebiega tak idealnie, jak sobie to wyobraziliśmy. Widzę, że te konflikty między pracodawcą a ratownikami prowadzą do blokady. Poważnie zacząłem się zastanawiać, czy ratownictwo medyczne nie powinno jednak zostać w jakiś sposób upaństwowione – powiedział.

– Myślę, że w ratownictwie jest potrzebny jakiś krok, żeby te stacje podlegały w większym stopniu choćby wojewodom – dodał.

W ostatnim czasie Adam Niedzielski wyraża wiele ciekawych opinii. Mówił m.in. o regularnych szczepieniach i o tym, że pandemia zostanie z nami „na zawsze”.

Źródło: RMF FM