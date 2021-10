Sommer i Pitoń omawiają najbardziej szokujące TEORIE SPISKOWE [VIDEO]

Sebastian Pitoń, Podhalańczyk, który rozpoczął akcję otwierania biznesów podczas lockdownu, był gościem Tomasz Sommera – redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu!”. Panowie rozmawiali m.in. o najbardziej szokujących teoriach spiskowych.

Tomasz Sommer i Sebastian Pitoń rozmawiali na wiele poważnych tematów. W pewnym momencie poruszyli jednak kwestie najbardziej niedorzecznych teorii spiskowych. Niektóre z nich są bardzo niszowe, a przy tym zabawne i ciekawe.

Góral powiedział np. o korelacji między byciem płaskoziemcą (wyznawcą teorii o płaskiej Ziemi) a szybką jazdą w terenie zabudowanym. Według tej teorii płaskoziemcy jeżdżą bardzo szybko i łamią przepisy. Pitoń nie rozumie z czego miałoby to wynikać.

– Bez sensu. Powinno być odwrotnie – stwierdza Podhalańczyk.

Według Pitonia, to właśnie „normalni” ludzie nie powinni się bać jeździć szybko, bo jeśli przed nim jest górka, to wiedzą, że za górką dalej będzie droga, a płaskoziemca może się obawiać, że za górką jest już krawędź Ziemi.

– W związku z tym nie wierzę, że płaskoziemcy szybko jeżdżą. Oni się boją, że mogą tam spotkać krawędź Ziemi.

Tomasz Sommer w odpowiedzi przypomniał, że są również tacy płaskoziemcy, którzy twierdzą, że Ziemia nigdy się nie kończy i można jechać prosto w nieskończoność.

Płaska Ziemia nie była jednak jedyną teorią spiskową, o której rozmawiali Sommer i Pitoń.

– Ja jestem „królem szurów” (osób wierzących w teorie spiskowe – red.) – wyznał Sebastian Pitoń. – […] ludzie siłą rzeczy uważają, że znam się na tych sprawach.

Jak na „króla szurów” przystało, Podhalańczyk podzielił się z widzami kanału Tomasza Sommera nowinkami z tej dyscypliny.

– Jest nowa teoria. Mianowicie jest taki facet, który odkrywa różne „zakłamania” i on ostatnio odkrył, że w szczepionka Pfizera, nie uwierzysz, są… jaja kosmitów.

Pitoń wiedział nawet, o jaki rodzaj kosmity chodzi. Nie jest to E.T., jak zasugerował prowadzący program.

– To jest taki kosmita, proszę ciebie, mało groźny. Bo to jest jakby trzynożna ośmiorniczka.

Góral stwierdził, że może ta informacja zmusiłaby ludzi do protestu, bo pomyśleliby, że „co jak co, ale jaj kosmitów, to sobie nie dam wstrzyknąć”.

Tomasz Sommer przypomniał, że istnieje już film „Kosmiczne jaja” i zaczął dywagować nad pochodzenie i etnosem reżysera tego filmu.

W całej rozmowie poruszono również wiele poważnych tematów: