Szokujące słowa Środy. Konfederacja apeluje do rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Można mieć tylko nadzieję, że gawiedź niezaszczepiona wymrze rychło – stwierdziła prof. Magdalena Środa. Konfederacja Wolność i Niepodległość apeluje, by władze Uniwersytetu Warszawskiego zareagowały na tę wypowiedź.

Pani Środa życzy śmierci ludziom, którzy nie zaszczepili się przeciwko COVID-19. Osoby biorące udział w Marszu Wolności i Suwerenności pod hasłem „Stop segregacji sanitarnej” profesor etyki nazwała kretynami i gawiedzią.

„Na Starym Mieście dwóch dziadów (Korwin i Braun) protestuje dziś przeciwko segregacji epidemiologicznej, bo zdrowie to prywatna sprawa; sprzedają przy okazji książki w rodzaju „protokoły mędrców pandemii”. Oczywiście sami doskonale wiedzą, że ruch antyszczepionkowy jest ruchem kretynów, ale na kretynach można przecież ubić niemały wyborczy interes, więc dziady łapią wiatr w żagle. Im więcej głupot wypowiedzą, im więcej jadu wysączą tym zadowolenie zgromadzonej gawiedzi większe… Można mieć tylko nadzieję, że antyszczepionkowa gawiedź wymrze rychło.. (bo Korwin i Braun z pewnością zaszczepieni, muszą przeżyć kolejne pokolenia kretynów, a te odradzają się w Polsce jak grzyby po deszczu… – napisała Środa (pisownia oryginalna).

Konfederacja o wypowiedzi prof. Środy

W związku z oburzającym stanowiskiem pani profesor od etyki, Konfederacja złożyła pismo do rektora UW.

– Padły skandaliczne słowa, które profesor polskiej uczelni nie powinien nigdy powiedzieć. To są słowa niegodne pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Zwracamy uwagę rektorowi, by wyciągnął konsekwencją wobec swojego pracownika. Tym bardziej, że UW wielokrotnie karał swoich pracowników i studentów za dużo bardziej błahe sprawy. Byłoby źle, jeśli ta wypowiedź byłaby pozostawiona bez konsekwencji. Oczywiście szanujemy autonomię Uniwersytetu, ale to bardzo zły przykład dla studentów – oświadczył przed UW Witold Tumanowicz.

– To nie był marsz antyszczepionkowców, jak sugeruje Magdalena Środa, tylko ludzi, którzy nie zgadzają się na segregowanie Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych – wskazywał Michał Nieznański.

– Sytuacja jest skandaliczna! Pracownik naukowy, profesor UW, osoba, która przynajmniej na papierze stanowi elitę intelektualną naszego narodu, w swoim chamskim wpisie na FB, pisze, że liczy na to, że połowa Polaków umrze! To godzi w standardy akademickie – podkreślał z kolei Tomasz Grabarczyk.

– Mówimy o człowieku, który jest utrzymywany z pieniędzy wszystkich podatników, zaszczepionych jak i niezaszczepionych, który życzy śmierci połowie Polaków, obraża posłów na Sejm RP i wszystkich, którzy myślą inaczej niż ona, a potem naucza etyki – dodawał rzecznik prasowy Konfederacji.