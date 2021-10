Profesor Ryszarda Chazan: Czas zakończyć Pandemię Strachu!

Profesor Ryszarda Chazan z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego apeluje na swojej stronie Facebook, by „zakończyć pandemię strachu”.

– Czas zakończyć Pandemie Strachu! – pisze na swoim Facebooku prof. Ryszarda Chazan. – Wiedza plus samodzielne myślenie, to najlepsze antidotum na opanowanie Pandemii Strachu – twierdzi ekspertka.



– Każdego roku jesienią i wiosną infekcje dróg oddechowych stwierdzano u 30 do 50 tysięcy osób dziennie. Nikogo też nie dziwiło, że więcej osób choruje jesienią niż latem – uważa profesor.

– Wielu chorych miało powikłania, najczęściej były to zaostrzenia chorób przewlekłych układu oddechowego oraz zapalenia płuc. Zapalenia płuc najczęściej zawsze dotyczyły dzieci i osób w wieku podeszłym. Część powikłań wymaga zawsze hospitalizacji. W szpitalach zawsze w tym okresie brakowało łóżek, chorzy leżeli na dostawach a czasem nawet na korytarzu na materacach. Niektórzy wymagali pobytu w oddziale intensywnej terapii, czasem mechanicznej wentylacji, gdzie śmiertelność zawsze jest wysoka – pisze.

Ekspertka dodaje, że nie pamięta, żeby „kiedykolwiek w czasie 50 lat mojej pracy w szpitalu , zamknięto jakąkolwiek placówkę służby zdrowia”.

– Personel medyczny zajmował się leczeniem każdego pacjenta, bez względu na rozpoznanie – dodaje.



– Przywrócenie normalnej pracy wszystkich placówek opieki medycznej jest bezwzględnie konieczne, żeby zapobiec tysiącom zgonów nadmiarowych, do których z pewnością ponownie doprowadzi pandemia strachu – uważa prof. Chazan.



– Nie wspominam już o skutkach zamykania dzieci i ludzi w domu do których nie ma żadnych racjonalnych przesłanek .

Niestety niepokoi narracja mediów, nakręcająca ponownie spirale strachu – dodaje.

Na koniec ekspertka jeszcze raz apeluje: Stop Pandemii Strachu!!!

Źródło: FB/Ryszarda Chazan