Wrocław. Trzy miesiące użerania się z lewicowymi nierobami. Squatersi wreszcie przegonieni. Podstępem

Lewicowa „światła” młodzież zajęła cudze mienie – jeden z budynków we Wrocławiu. Stwierdziła, że to już ich i za żadne skarby nie chciała zwrócić budynku właścicielowi. Nierobów wreszcie udało się pozbyć – podstępem.

Squat Samowolka we Wrocławiu stał się słynny na cały kraj. Bezsilni właściciele nagłośnili sprawę w mediach. Młodzi lewicowcy weszli sobie do budynku położonego na działce na osiedlu Kowale i za nic nie chcieli go opuścić.

Właściciele działki i budynku próbowali na wszystkie możliwe sposoby, ale osoby uzurpowały sobie prawo do tego budynku i twierdzili, że jest ich. Bezsilna była nawet policja, którą squatersi oskarżali o naruszenie miru domowego. Policja tłumaczyła, że bez nakazu prokuratorskiego wejść tam nie może.

– Działka ma 99 arów. Trzy lata temu podjęliśmy z żoną decyzję, że wystawiamy ją na sprzedaż. Za uzyskane pieniądze chcieliśmy podreperować zdrowie oraz pomóc dzieciom. Byliśmy przekonani, że finalizując sprzedaż, zabezpieczymy sobie starość. Zamiast tego mamy problem. Teraz nie mogę nawet wejść na posesję, bo zrobili tam jakąś bramę – mówił w programie „Uwaga!” TVN pan Ryszard, właściciel.

Działkę i stojący tam budynek gospodarczy nabyli w 1986 roku jego teściowie. – Uzbierali na działkę rolną. Stał na niej budynek gospodarczy, w którym się urządzili. Na działce posiali zboże, posadzili warzywa, trzymali kilka kur. Ciężko pracowali. Przez to zapewne zmarli dość młodo – mówił w rozmowie z „Gazetą Wrocławską” pan Ryszard.

Wrocław. Squatersi przegonieni podstępem. Na działkę od razu wjechał ciężki sprzęt i zrównał budynek z ziemią

Ostatecznie squatersów, którzy nazywają siebie buntownikami i anarchistami, udało się z budynku i działki wyrzucić. Żona, pani Janina, użyła do tego podstępu. Po wielu próbach weszła do budynku i rozpyliła tam kwas masłowy, za sprawą którego w budynku niesamowicie śmierdziało.

Nie znieśli tego squatersi, zabrali swoje rzeczy i uciekli. Wtedy na działkę od razu wjechał ciężki sprzęt i zrównał budynek z ziemią.

Pan Ryszard wskazuje, że po lewicowych nierobach zostały już tylko złe wspomnienia oraz… śmieci. – Będziemy dążyć do tego, żeby usunąć te śmieci na koszt tych ludzi i tych, którzy ich wspierali – tłumaczy pan Ryszard.

Po miesiącach użerania się, działka została już oficjalnie wystawiona na sprzedaż.

Źródło: Gazeta Wrocławska/Uwaga TVN