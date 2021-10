Pandemia hipokryzji. Lewica jedzie na konwencję „autokarem śmierci” [FOTO]

Ogłoszona pandemia koronawirusa dodatkowo uwypukliła epidemię hipokryzji. Przodują w niej przedstawiciele Lewicy, którzy innym chcieliby czegoś zakazać lub nakazać, a sami do zakazów i nakazów się nie stosują. Ponadto z lubością donoszą na innych.

Przedstawiciele Lewicy udali się na konwencję do Warszawy. Przyjechali autokarem, a zdjęciem z podróży pochwalili się w mediach społecznościowych.

I, proszę państwa, nikt nie miał maski.

Oczywiście nie byłoby w tym nic złego, gdyby ci sami przedstawiciele Lewicy nie donosili i wytykali palcami innych za to samo. Gdy autokarem, w którym nikt nie miał maski, podróżował Grzegorz Braun, od razu nazwali go „autokarem śmierci”. Tym razem o żadnym „autokarze śmierci” nie mówią, choć autokary te niczym się nie różnią.

Na górze autobus śmierci @GrzegorzBraun_ i siewców Koronawirusa, a na dole wesoły autobus, wolnych, nowoczesnych, europejskich Polaków, dumnie zmierzających na dzisiejszą konwencję Nowej Lewicy, którzy niestety zapomnieli o DDM. This is a job for @PolaMatysiak Go get ’em girl! pic.twitter.com/kBXbnxZkSs — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) October 9, 2021

Hej @PolaMatysiak dlaczego konduktorzy nie upominają ludzi bez maseczek na kongresie lewicy. Dzwoń szybko do PKP pic.twitter.com/zGH6uC2GBB — Mariusz Morda (@MariuszMorda) October 9, 2021

Kongres @__Lewica jest tak nudny, że nawet wirusowi nie chciało się przyjść xD Halo, @PolaMatysiak! Proszę zwrócić uwagę, że sieją zarazę xD#KongresŚmierci#KongresLewicy pic.twitter.com/JkitimSAEN — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) October 9, 2021

To oczywiście nie pierwszy tego typu przypadek. Poseł Paulina Matysiak notorycznie donosi w mediach społecznościowych, że pasażerowie w pociągach nie mają masek. I apeluje, by coś z tym zrobić, by ich karać, kontrolować – i tak dalej.

Ta sama poseł Matysiak w trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa i nakazu maski w pociągu, sama w pociągu maski nie miała. I jeszcze pochwaliła się tym w mediach społecznościowych.

Żeby było jeszcze zabawniej, ta sama donosicielka, jeszcze we wrześniu 2019 roku, przy 1350 zachorowaniach na Covid-19 dziennie, sama jeździła bez maseczki i jeszcze się tym chwaliła. https://t.co/PcXAnpeSup pic.twitter.com/m0YS8YQNW1 — Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) July 24, 2021

Himalaje hipokryzji to i tak delikatne określenie. Myślą państwo, że to koniec przykładów? Nic bardziej mylnego. Więcej w poniższym tekście.