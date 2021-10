Prawdziwa liczba zakażeń i zgonów na COVID-19 wśród w pełni zaszczepionych. Nowe dane resortu Niedzielskiego, o których nikt nie mówi

Ministerstwo zdrowia opublikowało tygodniowy raport o zakażeniach i zgonach wśród osób w pełni zaszczepionych. Szczegółowe statystyki trzeba sobie jednak samemu policzyć, bo resort Niedzielskiego tego nie robi. O tych danych nie usłyszycie ani w mediach głównego nurtu, ani od większości gadających politycznych i eksperckich głów.

Jak co piątek, ministerstwo zdrowia opublikowało na Twitterze statystyki liczby zakażeń i zgonów osób w pełni zaszczepionych w stosunku do ogółu liczby zakażeń i zgonów od momentu rozpoczęcia podawania drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19.

To bardzo zgrabna manipulacja ze strony Niedzielskiego i podwładnych mu ludzi. Wyliczając procenty, MZ bierze wszystkie zakażenia w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką, czyli od 17 stycznia br. Tego dnia podano 3 tys. drugich dawek.

W styczniu czy lutym praktycznie nikt w Polsce nie był w pełni zaszczepiony (za takie uznaje się osoby 14 dni po drugiej dawce, wszelkie wcześniejsze zakażenia, np. dwa dni po pierwszej, albo siedem po drugiej dawce lądują w statystyce niezaszczepieni), przez kraj przechodziła trzecia fala i notowano po kilkanaście tysięcy dziennych przypadków zachorowań na COVID-19, a zakażenia z tego okresu wlicza się do ogólnej statystyki zaszczepieni/niezaszczepieni.

Bardziej miarodajne jest porównanie liczby zakażeń wśród zaszczepionych i niezaszczepionych tydzień do tygodnia. Zresztą sam Niedzielski w wielu przypadkach apeluje, by porównywać statystyki covidowe właśnie tydzień do tygodnia, a w kwestii zakażeń i zgonów niezaszczepionych/zaszczepionych nagle sięga po dane od dnia, gdy pierwsze osoby przyjęły drugą dawkę szczepionki.

Zakażenia i zgony osób w pełni zaszczepionych w dniach od 24 do 30 września

Jak więc wygląda sprawa ze szczepieniami naprawdę? Wystarczy porównać raporty ministerstwa zdrowia z 1 i 8 października. I wykonać najprostsze działania matematyczne.

1 października:

Liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 1 419 075

Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 16 104

8 października:

Liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 1 419 507

Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 19 688

Oznacza to, że w ostatnim tygodniu, od 1 do 7 października, zanotowaliśmy w Polsce 10 432 zakażeń koronawirusem. Wśród niezaszczepionych wykryto 6 848 dodatnich wyników, a wśród w pełni zaszczepionych 3 584. Innymi słowy, w ostatnim tygodniu w pełni zaszczepieni stanowili 34,36 proc. wszystkich zakażeń. Ponad co trzeci w ostatnim tygodniu chory na COVID-19 jest w pełni zaszczepiony.

📊 Zaledwie 0,082% w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. 📊 Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 1,13% zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni.#koronawirus #SzczepimySię pic.twitter.com/dQSEaqf0w5 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 1, 2021

📊 Zaledwie 0,1% w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. 📊 Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 1,3 % zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni.#koronawirus #SzczepimySię pic.twitter.com/palFSlwJvH — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 8, 2021

1 października 2021 roku ministerstwo zdrowia zaraportowało:

Liczba zgonów w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 39 614

Liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 719

8 października 2021 roku ministerstwo zdrowia zaraportowało:

Liczba zgonów w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 39 782

Liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 759

W dniach od 1 do 7 października odnotowano 168 zgonów, z czego 40 stanowili w pełni zaszczepieni. To 23,81 proc.

📊 Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych #koronawirus 1,81% stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem. *Zgony osób zakażonych #koronawirus po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia. pic.twitter.com/KcZu2WAt3A — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 1, 2021

📊 Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych #koronawirus 1,9 % stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem. *Zgony osób zakażonych #koronawirus po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia. pic.twitter.com/NNroBFVcIV — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 8, 2021

Analizując wyłącznie oficjalne statystyki ministerstwa zdrowia widzimy, że z tygodnia na tydzień odsetek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i zgonów na COVID-19 wśród w pełni zaszczepionych zwiększa się. Ostatnie tygodnie wyglądały następująco:

1-7 października:

zakażenia: niezaszczepieni: 65,64%, zaszczepieni: 34,36

zgony: niezaszczepieni: 76,19%, zaszczepieni: 23,81%

24-30 września:

zakażenia: niezaszczepieni: 68,25%, zaszczepieni: 31,75%

zgony: niezaszczepieni: 78,26%, zaszczepieni: 21,74%

17-23 września

zakażenia: niezaszczepieni 71,36%, zaszczepieni 28,64%

zgony: niezaszczepieni 79,5%, zaszczepieni: 20,5%

10-16 września:

zakażenia: niezaszczepieni 72%, zaszczepieni 28%

zgony: niezaszczepieni 82,1%, zaszczepieni 17,9%

3-9 września:

zakażenia: niezaszczepieni: 72,5%, zaszczepieni 27,5%

zgony: niezaszczepieni: 85,7%, zaszczepieni 14,3%

Testowanie zaszczepionych i niezaszczepionych

Warto także zaznaczyć, że w Polsce na znacznie większą skalę testuje się niezaszczepionych niż zaszczepionych. W miesiącach wakacyjnych wykonano ponad 2,5-krotnie więcej testów u niezaszczepionych.

Jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez MZ, w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. w Polsce wykonano ok. 617 tys. testów wśród w pełni zaszczepionych oraz ok. 1 mln 559 tys. testów wśród niezaszczepionych.

Z danych wynika, że nieznacznie częściej wyniki pozytywne wychodziły u niezaszczepionych. Średnio prawie 5 osób na tysiąc testowanych wśród niezaszczepionych miało pozytywny wynik i prawie 4 osoby na tysiąc wśród zaszczepionych miały pozytywny wynik testu na COVID-19.

Dane te najlepiej oddają skuteczność szczepień przeciwko COVID-19 w kwestii zakażenia wirusem. Oczywistym jest bowiem, że im więcej wykonanych testów, tym więcej pozytywnych wyników na COVID-19. A im więcej testów wykonanych wśród niezaszczepionych, tym więcej pozytywnych wyników na COVID-19 wśród niezaszczepionych.