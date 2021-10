To był akt terroru. Szczegóły zabójstwa uniosceptycznego posła przez islamskiego ekstremistę

Zabójca brytyjskiego posła Davida Amessa zadał mu co najmniej 12 ciosów nożem, a następnie stał nad jego ciałem do przyjazdu policji – ujawnił „Daily Mail”. W związku z zabójstwem aresztowano pochodzącego z Somalii obywatela brytyjskiego.

Jak poinformował inny dziennik, „The Sun”, 25-letni podejrzany mieszkał w okręgu, który Amess reprezentował w Izbie Gmin – Southend West.

Jego rodzina przybyła do Wielkiej Brytanii z Somalii w latach 90. „The Sun” ujawnia też, że oddział antyterrorystyczny londyńskiej policji metropolitalnej, który przejął kierowanie śledztwem – oraz kontrwywiad – sprawdzają, czy aresztowany mężczyzna miał jakieś związki z grupami terrorystycznymi lub czy był pod wpływem ideologii dżihadystycznej.

Pierwsze ustalenia wskazują „na potencjalną motywację związaną z islamistycznym ekstremizmem”.

„Zabójstwo brytyjskiego posła Davida Amessa było aktem terroru” – poinformowała w nocy z piątku na sobotę brytyjska policja.

Zabójstwo posła w Wielkiej Brytanii. Przebieg zdarzeń

„Daily Mail” odtwarza natomiast przebieg zdarzeń w Leigh-on-Sea w południowo-wschodniej Anglii. W piątek w południe Amess spotykał się – jak co dwa tygodnie – z wyborcami ze swojego okręgu.

Spotkanie odbywało się w sali przy miejscowymi kościele metodystów. Zabójca najprawdopodobniej czekał w kolejce, po czym w pewnym momencie wbiegł do sali, zadał posłowi co najmniej 12 ciosów nożem. Nie próbował uciekać, lecz stał nad ciałem ciężko rannego posła do przyjazdu policji.

BREAKING: Sir David Amess MP has been stabbed in Leigh-on-Sea today. The Tory MP for Southend West was holding his surgery at the Belfairs Methodist Church, in Eastwood Road North when a man reportedly ran into the church and stabbed him “several times". Photos by Lee J. pic.twitter.com/ndLYftEe9S — Your Southend (@YourSouthend) October 15, 2021

Amess doznał tak ciężkich obrażeń, że nie można go było przewieźć do szpitala i lekarze pogotowia ratunkowego próbowali go ratować na miejscu. Tuż przed godz. 15 poinformowano o jego śmierci.

Bezpośrednie spotkania posłów z wyborcami ze swojego okręgu są głęboko zakorzenione w brytyjskiej tradycji politycznej. W piątki, gdy Izba Gmin zazwyczaj nie obraduje, posłowie spotykają się w swoich okręgach z wyborcami, którzy mogą przyjść i podzielić się nurtującymi ich sprawami. Jak zwracają uwagę brytyjskie media, tragicznym zbiegiem okoliczności jest fakt, że Amess w opublikowanej w zeszłym roku książce ostrzegał, iż rosnąca ilość pogróżek i obelg wobec posłów stanowi zagrożenie dla brytyjskiej tradycji bezpośrednich spotkań posłów z wyborcami.

Amess był uniosceptykiem i popierał brexit

Reprezentujący rządzącą Partię Konserwatywną Amess był jednym z najstarszych stażem brytyjskich posłów. W Izbie Gmin zasiadał od 1983 roku, z czego od 1997 roku reprezentował okręg Southend West. Jako zdeklarowany uniosceptyk przed referendum w 2016 roku poparł brexit. Był praktykującym katolikiem i konserwatystą w sprawach społecznych – aktywnie opowiadał się przeciw aborcji oraz głosował przeciw uznaniu małżeństw jednopłciowych – ale też jednym z tematów szczególnie mu bliskich był los zwierząt.

Today Southend is hosting Stage Four of @thewomenstour! Find out more: https://t.co/FtYGj05grk pic.twitter.com/f9lmu2GKbC — Sir David Amess MP (@amessd_southend) October 7, 2021

Choć nigdy nie pełnił stanowiska ministerialnego, cieszył się powszechnym szacunkiem w Izbie Gmin. Był żonaty i miał piątkę dzieci.

To drugie zabójstwo brytyjskiego posła w ostatnich latach. W czerwcu 2016 roku na kilka dni przed referendum w sprawie brexitu w bardzo podobnej sytuacji zamordowana została w swoim okręgu laburzystowska posłanka Jo Cox.

W związku z okolicznościami zabójstwa brytyjskie media stawiają pytania, czy dostęp do posłów, zwłaszcza podczas piątkowych dyżurów w ich okręgach, nie jest zbyt łatwy. W piątek wieczorem minister spraw wewnętrznych Priti Patel zwróciła się do wszystkich sił policyjnych o natychmiastowy przegląd środków bezpieczeństwa, którymi objęci są parlamentarzyści.