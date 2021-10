Dziambor o pośle Lewicy: nie należy do najostrzejszych narzędzi w szopie

Pan poseł nie należy do najostrzejszych narzędzi w szopie – tak przedstawiciel Lewicy Maciej Kopiec został określony przez Artura Dziambora z Konfederacji. O co poszło?

W ubiegłym tygodniu Konfederacja „świętowała” drugą rocznicę w Sejmie ideowej prawicy. Z tej okazji robiono także pamiątkowe fotografie.

W internecie szybko zaczęło się rozprzestrzeniać zdjęcie posłów Konfederacji na tle rosyjskiej flagi. To fotomontaż.

Nie przeszkadza to jednak politykom innych opcji politycznych w rozprzestrzenianiu nieprawdziwego zdjęcia. Przedstawiciel Wiosny w Sejmie Maciej Kopiec podpisał zdjęcie Konfederatów następująco: „Panowie w końcu z właściwą flagą”. Dodał do tego flagę rosyjską.

Posłowi Lewicy odpowiedział Artur Dziambor. Wyjaśnił, że tego dnia w Sejmie przebywali również politycy ze Słowacji i w rzeczywistości Straż Marszałkowska niosła flagę słowacką. Ktoś jednak zdjęcie zretuszował, ale posłowi Lewicy to nie przeszkadza, skoro pasuje do jego narracji.

„Pan poseł nie należy do najostrzejszych narzędzi w szopie, ale tym razem dopuścił się nie tyle głupoty, co obrzydliwej manipulacji. Tego dnia, w Sejmie odbyła się wizyta Przewodniczącego Parlamentu Słowacji, a to zdjęcie to zwykły chamski fotomontaż” – skomentował Dziambor.